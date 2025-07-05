Созданный при поддержке Google спутник вышел из строя через год после запуска

Он собирал данные о выбросах метана, особенно от нефтегазовой промышленности, и делал информацию доступной для всех. Это помогало проверять, насколько честно компании отчитываются об экологических показателях.

Однако 20 июня 2025 года спутник перестал выходить на связь. Через несколько дней специалисты заявили, что он полностью потерял питание и восстановить его невозможно.

Спутник был создан неправительственной организацией Environmental Defense Fund при поддержке крупных партнёров, включая Google и фонд Джеффа Безоса. Проект обошёлся в 88 миллионов долларов.

Несмотря на поломку, разработчики продолжат обрабатывать уже собранные данные и обещают опубликовать ещё несколько отчётов о выбросах метана в разных регионах мира.