Созданы накладки на клавиатуру в виде миниатюрных видеокарт

В прошлом году выходили аналогичные кейкапы в виде NVIDIA RTX 3080. Они стали для геймеров чем-то вроде талисмана. Всё это время на рынке наблюдается дефицит настоящих графических карт. И конца ему пока не видно.

Новый кейкап выполнен из металла, весит 34 грамма, его габариты составляют 51 мм x 18 мм x 11 мм. Выглядит это действительно симпатично. Ещё и поставляется с красивой коробочкой.