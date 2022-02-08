Созданы накладки на клавиатуру в виде миниатюрных видеокарт

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Созданы накладки на клавиатуру в виде миниатюрных видеокартПока настоящей нет
Купить настоящую видеокарту сейчас — непростая задача. Вилимо поэтому в Китае выпустили кейкапы для клавиатуры в виде маленьких графических карт Asus ROG Strix. Они надеваются на правую клавишу Shift на клавиатуре и даже имеют три миниатюрных вращающихся вентилятора.
В прошлом году выходили аналогичные кейкапы в виде NVIDIA RTX 3080. Они стали для геймеров чем-то вроде талисмана. Всё это время на рынке наблюдается дефицит настоящих графических карт. И конца ему пока не видно.
Новый кейкап выполнен из металла, весит 34 грамма, его габариты составляют 51 мм x 18 мм x 11 мм. Выглядит это действительно симпатично. Ещё и поставляется с красивой коробочкой.
Источник: The Verge