Создатель Doom предложил продавать видеокарты и консоли на аукционах

Такая аукционная система должна помочь бороться со спекулянтами, которые не захотят платить завышенную цену за продукты. «Заявленные цены вызовут много возмущения, но устранение посредников должно в конечном итоге принести больше пользы потребителям», — объяснил Кармак свою идею.

Сейчас из-за перекупщиков ситуация на рынке действительно сложилась неприятная. В декабре, например, PlayStation 5 продавали за $1000, а видеокарту RTX 3080 — за $1227 вместо рекомендуемой цены в $699. Даже старые модели графических процессоров продают по невероятным ценам на eBay.