Компьютеры
Сегодня в 17:18
Создатель Doom предложил продавать видеокарты и консоли на аукционах
Чтобы бороться со спекулянтами
Джон Кармак, ведущий разработчик Doom, Quake и других игр, предложил продавать видеокарты и консоли на аукционах. Аукционы при этом должны быть прозрачно организованы самими производителями.
Такая аукционная система должна помочь бороться со спекулянтами, которые не захотят платить завышенную цену за продукты. «Заявленные цены вызовут много возмущения, но устранение посредников должно в конечном итоге принести больше пользы потребителям», — объяснил Кармак свою идею.
Сейчас из-за перекупщиков ситуация на рынке действительно сложилась неприятная. В декабре, например, PlayStation 5 продавали за $1000, а видеокарту RTX 3080 — за $1227 вместо рекомендуемой цены в $699. Даже старые модели графических процессоров продают по невероятным ценам на eBay.