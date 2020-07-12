Создатель Linux одобрил запрет на спорные термины в коде для борьбы с расизмом

Сообщается, что большинство разработчиков ядра Linux дали согласие на замену части терминов нейтральными названиями. Линусу отправили запрос на включение изменений в ядро Linux версии 5.9. Однако он решил, что оснований ждать следующего окна приёма изменений нет, и принял документ в ветку ядра Linux версии 5.8.

Итак для пары «master»/«slave» («хозяин»/раб) были предложены такие варианты: «primary»/«secondary», «controller»/«device», «leader»/«follower» и другие. На замену «whitelist»/«blacklist» («белый список»/«чёрный список») выбрали «denylist»/«allowlist» и «blocklist»/«passlist».