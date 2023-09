Спасёт ли AMD память: Radeon RX 7800 XT 16 ГБ против RTX 3080 12 ГБ и 3080 10 ГБ в Last of Us

В The Last of Us в разрешении 1440p средняя частота кадров составляла 89 к/с (с RX 7800 XT), 74 к/с (RTX 3080 12 Гб), 65 к/с (RTX 3080 10 Гб). В 4К результаты были следующими: 54 к/с, 51 к/с и 45 к/с соответственно.

Resident Evil 4 шла в 1440p со средней производительностью на уровне 139, 124 и 115 к/с (с RX 7800 XT, RTX 3080 12 Гб, RTX 3080 10 Гб соответственно), в 4К - с 87, 79 и 72 к/с.

Call of Duty Modern Warfare II тестировалась в 1440p со средней частотой кадров 147 к/с (RX 7800 XT), 101 к/с (RTX 3080 12 Гб), 90 к/с (RTX 3080 10 Гб), в 4К - в среднем с 93, 71 и 61 к/с соответственно.

Dying Light 2 запускалась в 1440p со средней частотой кадров в районе 117 к/с, 96 к/с и 89 к/с (с RX 7800 XT, RTX 3080 12 Гб, RTX 3080 10 Гб), в 4К - с 63, 61 и 53 к/с.

Hitman III шла в разрешении 1440p со средним FPS 169 к/с (RX 7800 XT), 148 к/с (RTX 3080 12 Гб), 135 к/с (RTX 3080 10 Гб). В 4К удалось достичь 101, 92 и 82 к/с соответственно.

Cyberpunk 2077 запускалась со средней производительностью в 1440p - 107 к/с (RX 7800 XT), 90 к/с (RTX 3080 12 Гб) и 82 к/с (RTX 3080 10 Гб), в 4К - 51 к/с, 47 к/с и 39 к/с.