Компьютеры
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Специалист рассказал об операционной системе Chrome

И развеял популярные мифы о ней
Пользователь "Хабра" в блоге компании JUG Ru Group перечислил достоинства и недостатки Chrome OS.
Специалист рассказал об операционной системе Chrome

Специалист раскрыл, что на самом деле ещё есть в хромбуках, кроме браузера компании Google. Для этого он назвал 4 самых распространённых ложных утверждения об операционной системе Chrome и устройствах на её основе.

  1. Хромбуки никому не нужны. IDC сообщает, что в 2020 году хромбуки покупали чаще, чем макбуки. Отчасти это связано, отмечает автор, с закупкой устройств с Chrome OS для западных школ. Подобные ноутбуки отличаются безопасностью, лёгкостью администрирования, а Chrome как ОС довольно нетребовательная. Поэтому в некотором смысле MacBooks всё ещё обгоняют модели на Chrome OS. Но называть провалившейся эту систему всё равно неверно, поскольку она продолжает набирать популярность. К тому облачных сервисов со временем становится всё больше.
  1. Chrome OS — это "просто браузер". В доказательство того, что это утверждение неверно, специалист приводит три пункта. Во-первых, система содержит файловый менеджер, приложение "Камера", приложение для просмотра фото, аналог "Блокнота", медиаплеер. Правда, возможности у них самые базовые. Но при этом изображения можно выводить на "внешние экраны". Во-вторых, в ОС поддерживаются приложения на Android. Можно их легко установить и расширить функциональность таким образом. В-третьих, у многих хромбуков есть поддержка Linux-приложений.

Но есть у перечисленных в этом пункте плюсов и другая сторона. Например, подойдёт Chrome OS далеко не каждому пользователю. Всё дело в удобстве. Так, здесь разработчики объединили 3 подхода: веб (сайт), Linux (файл), Android (приложение). И взаимодействие этих подходов не всегда происходит гладко. Более того, пользователь отмечает, что при пользовании этой системой чувствуется, что превосходит сторона "веб". То есть вне браузера пользоваться ОС бывает проблематично.

Специалист рассказал об операционной системе Chrome
  1. Хромбук без интернета становится "кирпичом". Технически на самом деле без подключения к интернету на ноутбуках с Chrome OS можно сделать всё то же, что и на других операционных системах. Однако в офлайн-режиме какие-то функции будут удобными (например, просмотр видеороликов), а какие-то - наоборот (монтирование видео). Кроме того, автор признаётся, что без интернет-соединения он с любым ноутбуком на любой операционной системе не может полноценно ни работать, ни отдыхать.
  1. Хромбуки - дешёвые устройства с небольшой мощностью. Действительно, подтверждает эксперт, многие хромбуки очень простые и дешёвые. Но не все. Например, Pixelbook автора материала содержит 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 512 ГБ. Несмотря на слабый процессор, в остальном он воспринимается как "премиальный". Кроме того, есть существуют у Google хромбоксы - неттопы на Chrome OS.

Энтузиасты, которые попробовали пользоваться Chrome OS в качестве основной операционной системы отмечают, что пока система для полноценной работы не готова. Но она активно развивается и через какое-то время будет доработана. При этом для себя автор сделал вывод, что Chrome OS ему будет полезна в качестве именно дополнительного варианта.