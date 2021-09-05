Специалист рассказал об операционной системе Chrome

Специалист раскрыл, что на самом деле ещё есть в хромбуках, кроме браузера компании Google. Для этого он назвал 4 самых распространённых ложных утверждения об операционной системе Chrome и устройствах на её основе.

Хромбуки никому не нужны. IDC сообщает, что в 2020 году хромбуки покупали чаще, чем макбуки. Отчасти это связано, отмечает автор, с закупкой устройств с Chrome OS для западных школ. Подобные ноутбуки отличаются безопасностью, лёгкостью администрирования, а Chrome как ОС довольно нетребовательная. Поэтому в некотором смысле MacBooks всё ещё обгоняют модели на Chrome OS. Но называть провалившейся эту систему всё равно неверно, поскольку она продолжает набирать популярность. К тому облачных сервисов со временем становится всё больше.

Chrome OS — это "просто браузер". В доказательство того, что это утверждение неверно, специалист приводит три пункта. Во-первых, система содержит файловый менеджер, приложение "Камера", приложение для просмотра фото, аналог "Блокнота", медиаплеер. Правда, возможности у них самые базовые. Но при этом изображения можно выводить на "внешние экраны". Во-вторых, в ОС поддерживаются приложения на Android. Можно их легко установить и расширить функциональность таким образом. В-третьих, у многих хромбуков есть поддержка Linux-приложений.

Но есть у перечисленных в этом пункте плюсов и другая сторона. Например, подойдёт Chrome OS далеко не каждому пользователю. Всё дело в удобстве. Так, здесь разработчики объединили 3 подхода: веб (сайт), Linux (файл), Android (приложение). И взаимодействие этих подходов не всегда происходит гладко. Более того, пользователь отмечает, что при пользовании этой системой чувствуется, что превосходит сторона "веб". То есть вне браузера пользоваться ОС бывает проблематично.