Четыре современных компьютера и ноутбука Apple сравнили по удобству работы

Четыре современных компьютера и ноутбука Apple сравнили по удобству работыИ рассказали, какой из них лучше всего брать
Сейчас, как в начале обзора заметил Максим, существует четыре устройства на платформе M1. Это MacBook Air, MacBook Pro 13", iMac 24" и Mac mini. А вот iPad на M1 стоит рассматривать только для рисования или для использования в качестве инструмента в работе пилотом.
С точки зрения мощности и бесшумности все четыре названных гаджета равны. В ходе тестирования они все справлялись с работой в DaVinci Resolve примерно за 5 минут и 20-30 секунд (с питанием и без питания). В то же время в этой же программе тот же ролик ноутбук HP Omen 15 с Ryzen 7 RTX 3070 монтирует за 2 минуты 17 секунд. Следовательно, заключает ведущий, "маки" с M1 пока что не подходят для полноценного монтажа. Кроме того, при обработке видео на iMac или с подключением Mac mini будет подтормаживать таймлайн.
Mac mini - наиболее дешёвый выбор из всех, но для его использования нужны все остальные комплектующие вкупе с хорошим монитором, клавиатурой, мышью, внешним SSD-накопителем. Базовая комплектация состоит из 8ГБ оперативной памяти и 256ГБ SSD. Однако, по словам Максима, 8ГБ - это крайне мало для работы, а версия с увеличенным объёмом памяти стоит на 20 тысяч рублей дороже. Но в целом брать этот вариант из всех четырёх Максим не советует.
iMac 24" подойдёт тем, кто не хочет дополнительно покупать какие-то запчасти к компьютеру. Минимальная комплектация - 256ГБ SSD и 8ГБ ОЗУ. Из минусов комплектации - невозможность изменить высоту монитора, скользящая ножка этого же монитора. А по расцветке эксперт рекомендует приобретать комплект серебряного цвета, чтобы в будущем не было проблем с продажей ПК. Также сам ведущий между MacBook и iMac выбрал бы первое.
Важный плюс MacBook Air - портативность. По сравнению с версией Pro он имеет меньшую массу, тоньше, стоит дешевле. Однако Максим рекомендует брать комплектацию с 16 ГБ оперативки, а не с 8 ГБ (если планируется использовать устройство для приложений посложнее, чем Word, Excel, браузер Safari, заметки, YouTube). Также он советует брать версию с 7-ядерным процессором и выбирать английскую раскладку клавиатуры для США. Именно MacBook Air, по словам эксперта, способен заменить все остальные устройства на M1, поэтому приобретать нужно именно его.
По словам ведущего, покупка MacBook Pro 13", когда существует Air, - самое неоправданное и глупое решение. Они идентичны, только Pro тяжелее, толще и дороже. Touch Bar тоже не является достоинством этого девайса: он неудобный и бесполезный. Максим даже предположил, что Apple в скором времени может отказаться от этой функции. Единственный плюс этой модели по сравнению с Air - зарядка мощностью 60 ватт.
Осенью 2021 года Apple, напомнил специалист, презентует два новых MacBook Pro на M1X. Оба компьютера будут обладать при этом одинаковой мощностью. В них будет установлен 16-дюймовый процессор, а по стоимости они окажутся примерно от 180 до 600 тысяч рублей. Поэтому если необходима именно такая комплектация для работы, то ждать выхода новых моделей, заключает Максим, конечно, стоит. А вот надеяться на выход M2 не нужно. Прежде всего, потому, что этот чип появится минимум через год, а M1 уже сейчас вполне хватает для комфортной работы и он точно не подешевеет.