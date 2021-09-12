Четыре современных компьютера и ноутбука Apple сравнили по удобству работы

Сейчас, как в начале обзора заметил Максим, существует четыре устройства на платформе M1. Это MacBook Air, MacBook Pro 13", iMac 24" и Mac mini. А вот iPad на M1 стоит рассматривать только для рисования или для использования в качестве инструмента в работе пилотом.

С точки зрения мощности и бесшумности все четыре названных гаджета равны. В ходе тестирования они все справлялись с работой в DaVinci Resolve примерно за 5 минут и 20-30 секунд (с питанием и без питания). В то же время в этой же программе тот же ролик ноутбук HP Omen 15 с Ryzen 7 RTX 3070 монтирует за 2 минуты 17 секунд. Следовательно, заключает ведущий, "маки" с M1 пока что не подходят для полноценного монтажа. Кроме того, при обработке видео на iMac или с подключением Mac mini будет подтормаживать таймлайн.

Mac mini - наиболее дешёвый выбор из всех, но для его использования нужны все остальные комплектующие вкупе с хорошим монитором, клавиатурой, мышью, внешним SSD-накопителем. Базовая комплектация состоит из 8ГБ оперативной памяти и 256ГБ SSD. Однако, по словам Максима, 8ГБ - это крайне мало для работы, а версия с увеличенным объёмом памяти стоит на 20 тысяч рублей дороже. Но в целом брать этот вариант из всех четырёх Максим не советует.

iMac 24" подойдёт тем, кто не хочет дополнительно покупать какие-то запчасти к компьютеру. Минимальная комплектация - 256ГБ SSD и 8ГБ ОЗУ. Из минусов комплектации - невозможность изменить высоту монитора, скользящая ножка этого же монитора. А по расцветке эксперт рекомендует приобретать комплект серебряного цвета, чтобы в будущем не было проблем с продажей ПК. Также сам ведущий между MacBook и iMac выбрал бы первое.