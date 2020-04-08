Ранее в этом году компания NVIDIA и разработчик CD Projekt RED выпустили видеокарту GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition тиражом в 200 штук. Продукт продавать не стали, а разыграли в специальном конкурсе. Теперь же кто-то решил подзаработать на этом и выставил свой приз на онлайн-аукцион. Специальную версию видеокарты NVIDIA для игры Cyberpunk 2077 оценили в полмиллиона рублей.