Компьютеры
Вчера 21:39
Специальную версию видеокарты NVIDIA для игры Cyberpunk 2077 оценили в полмиллиона рублей
Ранее карту раздали участникам специального конкурса
Ранее в этом году компания NVIDIA и разработчик CD Projekt RED выпустили видеокарту GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition тиражом в 200 штук. Продукт продавать не стали, а разыграли в специальном конкурсе. Теперь же кто-то решил подзаработать на этом и выставил свой приз на онлайн-аукцион. Специальную версию видеокарты NVIDIA для игры Cyberpunk 2077 оценили в полмиллиона рублей.
Такое «выгодное» предложение можно найти на американском eBay. Там за видеокарту просят от $4300 до $5500 (до почти 414 тысяч рублей по текущему курсу). В Великобритании GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition предлагают и вовсе за 5000 фунтов (около 467 тысяч рублей).
Напомним, релиз игры Cyberpunk 2077 ожидается в сентябре текущего года.