Специальный игровой Ryzen 7 5800X3D против дорогого и универсального i9-12900K в играх и приложениях

Из игр сборки запускались в Battlefield 2042, Far Cry 6, Call of Duty: Warzone, Hitman 3, Cyberpunk 2077, F1 2021, Shadow of the Tomb Raider, Rainbow Six Siege, Dota 2, CS:GO.

В Battlefield 2042 с DX12 и с низким пресетом удалось получить в среднем с RTX 3080 - 143 к/с (Ryzen 7 5800X3D, сток), 148 к/с (i9-12900K, сток) и 151 к/с (i9-12900K, на частоте 5,1 ГГц), с RTX 3060 - 102 к/с во всех случаях.

Far Cry 6 запускалась с DX12, настройками графики Low, RT Off. Средняя производительность с RTX 3080 здесь равнялась 179 к/с, 157 к/с и 167 к/с (Ryzen 7 5800X3D в стоке, i9-12900K в стоке, i9-12900K с 5,1 ГГц соответственно), с RTX 3060 - 119, 118, 119 к/с.

Игра Call of Duty: Warzone шла с DX12 и низким пресетом. Средний FPS в этом случае равнялся с RTX 3080 - 293 к/с, 302 к/с и 308 к/с (AMD в стоке, Intel в стоке, Intel c 5,1 ГГц соответственно), с RTX 3060 - 173 к/с, 172 к/с и 173 к/с.

Shadow of the Tomb Raider запускалась с DX12, AA Off, низким пресетом. С RTX 3080 средняя производительность находилась на уровне 286 к/с (AMD, сток), 262 к/с (Intel, сток) и 267 к/с (Intel, 5,1 ГГц), с RTX 3060 - 192 к/с во всех случаях.

С остальными результатами тестирования в играх вы можете ознакомиться ниже.