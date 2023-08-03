Спустя почти год Radeon RX 7900 XTX впервые отметилась в статистике Steam

По данным PC Gamer, в настоящее время видеокартами AMD владеют лишь 8,68% геймеров, играющих в Steam. Этот показатель включает только дискретные карты AMD и не учитывает интегрированные карты. Если учесть карты AMD, которые можно было бы отнести к категории «Прочие» (10,69%), то доля AMD в лучшем случае составит около 10%. В отличие от этого, Nvidia занимает доминирующее положение на рынке карт, зарегистрированных в Steam, - 75%.

Хотя исследование аппаратного обеспечения Steam является полезным источником информации, оно не лишено недостатков. В прошлом наблюдались колебания в количестве зарегистрированных устройств. Несмотря на то, что RX 7900 XTX является сильным конкурентом на рынке, она все еще значительно уступает предложениям Nvidia.