Сравнение дешёвых процессоров для игрового ПК: Ryzen 5 5500 против 5600 и 5600X

В Cyberpunk 2077 с DX12, пресетом High, текстурами High средняя частота кадров находилась с RTX 3080 в 1080p на уровне 77 к/с (R5 5500), 84 к/с (R5 5600), 86 к/с (R5 5600X), в 1440p - 76 к/с, 84 к/с, 85 к/с. С RX 6650 XT средний FPS в 1080p равнялся 73 к/с, 82 к/с и 82 к/с.

Far Cry 6 запускалась с DX12, пресетом High, TAA. Средний FPS в этом случае равнялся с RTX 3080 в разрешении 1080p - 96 к/с (R5 5500), 110 к/с (R5 5600), 116 к/с (R5 5600X), в разрешении 1440p - 95 к/с, 109 к/с, 113 к/с, с RX 6650 XT - 107 к/с, 123 к/с и 130 к/с соответственно.

Shadow of the Tomb Raider шла с DX12, пресетом Highest, TAA. В среднем частота кадров в этой игре с RTX 3080 в 1080p составляла 136 к/с (с R5 5500), 152 к/с (с R5 5600), 154 к/с (R5 5600X), в 1440p - 132 к/с, 136 к/с и 136 к/с; с видеокартой RX 6650 XT показатели равнялись 111 к/с, 111 к/с и 110 к/с соответственно.

В Dota 2 с DX11, графикой Best Looking, 100% Scale средняя производительность находилась с RTX 3080 в 1080p на уровне 154 к/с (R5 5500), 170 к/с (R5 5600) и 177 к/с (R5 5600X), в 1440p - 156 к/с, 168 к/с, 176 к/с, с RX 6650 XT - 153 к/с, 163 к/с и 164 к/с.

Игра CS:GO запускалась с DX9, настройками Very High, MSAA/FSAA Off, TFx16. Средний FPS в ней составил с RTX 3080 в 1080p - 506 к/с (5500), 574 к/с (5600), 594 к/с (5600X), в 1440p - 502 к/с, 571 к/с, 587 к/с. С видеокартой RX 6650 XT средняя производительность равнялась 400 к/с, 480 к/с, 493 к/с.