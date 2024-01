Сравнение «почти флагманских» видеокарт: RTX 4070 Ti Super против RX 7900 XT

Call Of Duty Modern Warfare III шла в 1440p со средней частотой кадров 149 к/с (RTX 4070 Ti S) и 160 к/с (RX 7900 XT), в 4К — с 87 и 98 к/с соответственно. При повторном тестировании в этой игре удалось получить 163 и 178 к/с соответственно в 1440p и 102 и 109 к/с соответственно в 4К.

В Spider-Man в разрешении 1440p в среднем производительность составляла 205 к/с (RTX 4070 Ti S) и 208 к/с (RX 7900 XT), в 4К — 119 к/с в обоих случаях.

The Last Of Us запускалась в 1440p со средним FPS в районе 102 к/с (RTX 4070 Ti SUPER) и 98 к/с (RX 7900 XT), в разрешении 4К — 59 к/с и 58 к/с соответственно.

Игра Resident Evil 4 шла в QHD со средней производительностью 163 к/с (RTX 4070 Ti S) и 159 к/с (RX 7900 XT), в 4К — с 98 и 95 к/с соответственно.

Dying Light 2 тестировалась в 1440p со средней частотой кадров 129 к/с (RTX 4070 Ti S) и 125 к/с (RX 7900 XT), в разрешении 4К — с 69 и 68 к/с соответственно.