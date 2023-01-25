Сравнение трёх видеокарт класса «хуже некуда»: GeForce GT 610, GT 710 и 210

Игра Skyrim шла с низким пресетом в 720p. В среднем в ней частота кадров равнялась 19 к/с (с GF 210), 35 к/с (с GT 610) и 57 к/с (с GT 710).

В Call of Duty Black Ops в 720p на настройках графики Low средняя производительность составляла 21 к/с (GF 210), 48 к/с (GT 610), 86 к/с (GT 710).

Crysis запускалась в разрешении 720p с пресетом Low. Средний FPS в ней равнялся 29 к/с - с GF 210, 44 к/с - с GT 610, 73 к/с - GT 710.

Вывод

Из всех трёх протестированных видеокарт при ограниченном бюджете имеет смысл брать для игр разве что GT 710.

А в среднем во всех пяти играх разница между GT 710 и GT 610 составляла 67,5% (67 к/с и 40 к/с), между GT 710 и GF 210 - 191% (67 к/с и 23 к/с).