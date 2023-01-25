Сравнение трёх видеокарт класса «хуже некуда»: GeForce GT 610, GT 710 и 210

Сравнение трёх видеокарт класса «хуже некуда»: GeForce GT 610, GT 710 и 210Вот какие результаты в играх вы с ними получите
Известно, что видеокарты Nvidia вроде GeForce GT 610, GT 710 и 210 для игр не очень хороши. Но насколько всё плохо на самом деле?
Фото: RandomGaminginHD
Эксперт YouTube-канала RandomGaminginHD протестировал в пяти современных играх сборки с видеокартами GT 610, GT 710 и GF 210. Насколько между ними всё-таки велика разница?
В GTA 5 с 50% Scaling, самыми низкими настройками графики и в 720p средняя частота кадров с GF 210 составляла 22 к/с, с GT 610 - 35 к/с, с GT 710 - 51 к/с.
CS:GO запускалась с пресетом Lowest в разрешении 720p. С видеокартой GF 210 удалось в этом случае получить 22 к/с в среднем, с GT 610 - 38 к/с в среднем и с GT 710 - 68 к/с в среднем.
RandomGaminginHD
Игра Skyrim шла с низким пресетом в 720p. В среднем в ней частота кадров равнялась 19 к/с (с GF 210), 35 к/с (с GT 610) и 57 к/с (с GT 710).
В Call of Duty Black Ops в 720p на настройках графики Low средняя производительность составляла 21 к/с (GF 210), 48 к/с (GT 610), 86 к/с (GT 710).
Crysis запускалась в разрешении 720p с пресетом Low. Средний FPS в ней равнялся 29 к/с - с GF 210, 44 к/с - с GT 610, 73 к/с - GT 710.
Вывод
Из всех трёх протестированных видеокарт при ограниченном бюджете имеет смысл брать для игр разве что GT 710.
А в среднем во всех пяти играх разница между GT 710 и GT 610 составляла 67,5% (67 к/с и 40 к/с), между GT 710 и GF 210 - 191% (67 к/с и 23 к/с).