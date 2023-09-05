Сравнительный тест дешёвых китайских SSD из AliExpress

Сравнительный тест дешёвых китайских SSD из AliExpressСтоит ли их брать?
На YouTube-канале sirVikman эксперт выяснил, есть ли смысл заказывать недорогие SSD из Китая сейчас.
Reletech P600. По скорости этот SSD показал себя очень неплохо. Однако по скоростям линейной записи всего объёма всё было плачевно: не успевает загрузиться и 10% от всего объёма, как скорость падает почти до 0. И это было с версиями и на 1 ТБ, и на 2 ТБ. Поэтому данные SSD брать ведущий sirVikman не советует.
Jazer P600. Результаты синтетических тестов у него схожи с результатами Reletech P600. Но в тесте линейной записи он показал себя неожиданно хорошо. Чисто под игры этот вариант точно подойдёт.
MiWhole CT100. По скорости он ведёт себя схожим с Jazer P600 образом. При этом средняя скорость записи у него на 90 Мб выше. Поэтому вы тоже его можете купить для игр.
Fanxiang S660. Существует его версия с радиатором и без. Тест линейной записи модель на 2 ТБ проходит очень даже неплохо. Правда, вплоть до 30%. Завершает этот тест он со скоростью 700 Мб/с, что для его цены - просто великолепно.
MiWhole CT300. В синтетике скоростные показатели у него великолепные. А в тесте линейной записи уже не так всё хорошо, но пиковая скорость всё равно выше, чем у Fanxiang S660.
Fanxiang S790. В синтетике он ведёт себя точно так же, как MiWhole CT300. Однако тест линейной записи отличается (см. ниже).
Вывод
Как видно выше, по скоростным показателям многие китайские SSD оказались довольно хорошими. Их точно можно смело брать для игр. Кроме того, во время тестирования перегревов у SSD не было.