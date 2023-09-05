Сравнительный тест дешёвых китайских SSD из AliExpress

Reletech P600. По скорости этот SSD показал себя очень неплохо. Однако по скоростям линейной записи всего объёма всё было плачевно: не успевает загрузиться и 10% от всего объёма, как скорость падает почти до 0. И это было с версиями и на 1 ТБ, и на 2 ТБ. Поэтому данные SSD брать ведущий sirVikman не советует.