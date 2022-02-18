Среди производителей возникла путаница с названием нового разъёма питания. Как разобраться

Как пишет Videocardz, термином PCIe Express 5.0 обозначается новый разъём питания и кабель, официально известные как 12VHPWR. Проблема в том, что производители блоков питания понятия не имеют, как это преподносить.

Всего в ходу есть четыре названия:

PCIe Gen5

12+4-pin

16-pin

12VHPWR

Технически все они правильные, но, по хорошему, на рынке должно быть одно легко запоминающееся название. У нас уже существуют разъёмы питания 6-pin, 6+2-pin, 8-pin и 12-pin, поэтому логично предположить, что названия 12+4-pin или 16-pin станут наиболее предпочтительными.

Gigabyte же использует все эти названия одновременно и взаимозаменяемо.