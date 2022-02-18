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Среди производителей возникла путаница с названием нового разъёма питания. Как разобраться

Есть четыре названия для одного разъёма
Компания Gigabyte представила блок питания UD1000GM PG5 с поддержкой нового разъёма PCIe 5.0. При этом последний указывается в характеристиках аж под четырьмя разными названиями. Почему возникла такая путаница, и на что вообще обращать внимание при покупке блока питания в будущем?
Среди производителей возникла путаница с названием нового разъёма питания. Как разобраться

Как пишет Videocardz, термином PCIe Express 5.0 обозначается новый разъём питания и кабель, официально известные как 12VHPWR. Проблема в том, что производители блоков питания понятия не имеют, как это преподносить.

Всего в ходу есть четыре названия:

  • PCIe Gen5
  • 12+4-pin
  • 16-pin
  • 12VHPWR

Технически все они правильные, но, по хорошему, на рынке должно быть одно легко запоминающееся название. У нас уже существуют разъёмы питания 6-pin, 6+2-pin, 8-pin и 12-pin, поэтому логично предположить, что названия 12+4-pin или 16-pin станут наиболее предпочтительными.

Gigabyte же использует все эти названия одновременно и взаимозаменяемо.

Среди производителей возникла путаница с названием нового разъёма питания. Как разобраться

Что касается самого блока питания UD1000GM PG5, то он — это, по сути, обновлённая версия модели UD1000GM. В новой версии просто заменили два 8-pin разъёма на один 12+4-pin.

Среди производителей возникла путаница с названием нового разъёма питания. Как разобраться

Пока неразбериха с разъёмом не устранится, советует сверяться со списком, приведённым выше.

Источник: Videocardz
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