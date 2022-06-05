Средние видеокарты NVIDIA RTX 40 будут потреблять больше энергии, чем предыдущее поколение

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Средние видеокарты NVIDIA RTX 40 будут потреблять больше энергии, чем предыдущее поколениеНичего удивительного
Инсайдер Kopite7kimi сообщил, что средние видеокарты NVIDIA следующего поколения RTX 4060 получат более высокий TDP, чем RTX 3070. А это значит больше 220 Вт.
NVIDIA постепенно увеличивала TDP для своих серий GeForce xx70 и xx60 в каждом поколении, так что это новшество не должно вызывать особого удивления. Динамику можно проследить ниже:
- GeForce RTX 4060: 220 Вт+
- GeForce RTX 3060: 170 Вт
- GeForce RTX 2060: 160 Вт
- GeForce GTX 1060: 120 Вт
- GeForce GTX 960: 120 Вт
- GeForce GTX 760: 170 Вт
Также сегодня мы узнали сроки выхода новых видеокарт:
- NVIDIA GeForce RTX 4090 – октябрь 2022
- NVIDIA GeForce RTX 4080 – ноябрь 2022
- NVIDIA GeForce RTX 4070 – декабрь 2022
- NVIDIA GeForce RTX 4060 – январь 2023