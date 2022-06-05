Средние видеокарты NVIDIA RTX 40 будут потреблять больше энергии, чем предыдущее поколение

NVIDIA постепенно увеличивала TDP для своих серий GeForce xx70 и xx60 в каждом поколении, так что это новшество не должно вызывать особого удивления. Динамику можно проследить ниже:

GeForce RTX 4060: 220 Вт+

GeForce RTX 3060: 170 Вт

GeForce RTX 2060: 160 Вт

GeForce GTX 1060: 120 Вт

GeForce GTX 960: 120 Вт

GeForce GTX 760: 170 Вт

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