Сроки окупаемости видеокарт для майнинга выросли

И наконец на третьем изображении показана доходность майнинга по состоянию на 21 марта. Восемь видеокарт GeForce RTX 3060 Ti теперь выдают $41,71.

Дело, по всему видимому, в том, что сейчас в майнинге становится задействовано всё больше людей.