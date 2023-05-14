SSD компании Corsair уличили в перегреве за пару минут, вплоть до отключения

SSD компании Corsair уличили в перегреве за пару минут, вплоть до отключенияЭкономия – зло
Новейший SSD Corsair MP700 PCIe 5.0 недавно столкнулся с проблемами, связанными с нагревом, что вызвало беспокойство пользователей. Corsair MP700 первоначально должен был быть оснащен активным охлаждением. Однако компания, видимо, решила убрать эту систему, возможно, для снижения стоимости. Что и привело к проблемам с перегревом накопителя.
Тесты, проведенные TechPowerUp, показали, что твердотельный накопитель отлично работает при прямом обдуве 120-мм вентилятором, без проблем достигая температуры около 70 градусов Цельсия. Однако без надлежащего охлаждения накопитель быстро нагревается, достигая температуры 80-90 градусов за короткий промежуток времени в 50-100 секунд, что приводит к отключению.
Это представляет собой серьезную проблему для пользователей, которые ожидают от не самого дешевого SSD надежной работы. При установке в системы без надлежащего воздушного потока накопитель может выйти из строя.
Пока неясно, сталкиваются ли другие SSD PCIe 5.0 с подобными проблемами, как и неясно, как Corsair решит эту проблему и примут ли другие производители эту информацию к сведению.