SSD компании Corsair уличили в перегреве за пару минут, вплоть до отключения

Тесты, проведенные TechPowerUp, показали, что твердотельный накопитель отлично работает при прямом обдуве 120-мм вентилятором, без проблем достигая температуры около 70 градусов Цельсия. Однако без надлежащего охлаждения накопитель быстро нагревается, достигая температуры 80-90 градусов за короткий промежуток времени в 50-100 секунд, что приводит к отключению.

Это представляет собой серьезную проблему для пользователей, которые ожидают от не самого дешевого SSD надежной работы. При установке в системы без надлежащего воздушного потока накопитель может выйти из строя.

Пока неясно, сталкиваются ли другие SSD PCIe 5.0 с подобными проблемами, как и неясно, как Corsair решит эту проблему и примут ли другие производители эту информацию к сведению.