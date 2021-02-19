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SSD могут подорожать из-за остановки крупнейшего завода Samsung
Это случилось из-за сильного снегопада
16 февраля в Техасе приостановили работу завода компании Samsung. Причиной тому стало введение чрезвычайное положение из-за рекордного похолодания и массового отключения электричества. Теперь аналитики изучили эту ситуацию и пришли к выводу, что SSD и оперативная память могут подорожать из-за инцидента.
Аналитики TrendForce отметили, что на завод Samsung в Техасе приходится примерно 5% от мирового объёма полупроводников. Предприятие, скорее всего, будет закрыто до понедельника, пока не потеплеет. По оценкам специалистов, неделя простоя завода снизит мировые объёмы поставок чипов на 1-2%.
Надо отметить, что предприятие Samsung в Техасе производит полупроводники с применением технологий от 11 нм до 65 нм. В основном, выпускаются радиочастотные чипы для Qualcomm — они идут в 5G-смартфоны. Также на заводе делают контроллеры флеш-памяти и большие интегральные схемы.
Аналитики считают, что больше всего задержка повлияет на рынок SSD. Устройства могут подорожать.