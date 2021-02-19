SSD могут подорожать из-за остановки крупнейшего завода Samsung

Аналитики TrendForce отметили, что на завод Samsung в Техасе приходится примерно 5% от мирового объёма полупроводников. Предприятие, скорее всего, будет закрыто до понедельника, пока не потеплеет. По оценкам специалистов, неделя простоя завода снизит мировые объёмы поставок чипов на 1-2%.

Надо отметить, что предприятие Samsung в Техасе производит полупроводники с применением технологий от 11 нм до 65 нм. В основном, выпускаются радиочастотные чипы для Qualcomm — они идут в 5G-смартфоны. Также на заводе делают контроллеры флеш-памяти и большие интегральные схемы.

Аналитики считают, что больше всего задержка повлияет на рынок SSD. Устройства могут подорожать.