SSD на Thunderbolt 5 наконец-то появились в продаже

Sabrent Rocket XTRM 5, о котором впервые стало известно в августе, обеспечивает скорость чтения и записи 6 000 Мб/с и 5 000 Мб/с. Он доступен для предварительного заказа в объемах от 1 ТБ до 4 ТБ.

OWC Envoy Ultra Thunderbolt 5 также доступен для предварительного заказа. Он обеспечивает скорость чтения свыше 6 000 МБ/с и выпускается в моделях емкостью 2 и 4 ТБ по цене, аналогичной цене Seagate.