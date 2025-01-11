SSD на Thunderbolt 5 наконец-то появились в продаже

SSD на Thunderbolt 5 наконец-то появились в продажеЧто вам нужно знать
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Seagate LaCie Rugged SSD Pro5 поступит в продажу в этом месяце в версиях объемом 2 и 4 ТБ по цене 399,99 и 599,99 долларов соответственно. Он обещает впечатляющую скорость чтения 6 700 Мб/с и записи 5 300 Мб/с. Этот прочный накопитель водонепроницаем, пыленепроницаем и устойчив к падениям.
Sabrent Rocket XTRM 5, о котором впервые стало известно в августе, обеспечивает скорость чтения и записи 6 000 Мб/с и 5 000 Мб/с. Он доступен для предварительного заказа в объемах от 1 ТБ до 4 ТБ.
OWC Envoy Ultra Thunderbolt 5 также доступен для предварительного заказа. Он обеспечивает скорость чтения свыше 6 000 МБ/с и выпускается в моделях емкостью 2 и 4 ТБ по цене, аналогичной цене Seagate.
Однако даже с такими многообещающими характеристиками новое оборудование все еще имеет некоторые недоработки. Тест, проведенный Марком Хачманом из PCWorld, выявил проблемы с задержками в работе и низкой скоростью передачи данных при попытке использовать различные устройства Thunderbolt 5 вместе.