SSD оказались не надёжнее, чем жёсткие диски

Специалисты BackBlaze три года наблюдали за работой твердотельных накопителей в системах компании. Компания сравнила частоту отказов SSD и HDD. Специалисты учитывали срок эксплуатации накопителей, используемых в качестве загрузочных. Оказалось, что и SSD, и HDD ломаются одинаково часто в аналогичном возрасте.

В BackBlaze пришли к выводу, что принимать решение о покупке накопителей по частоте отказов бессмысленно. Разница между SSD и HDD недостаточна, чтобы оправдать дополнительные затраты на покупку первых. За первые четыре года работы для твердотельных накопителей ежегодная частота отказов составила 1,05%, а для жёстких дисков — 1,38%.