SSD оказались не надёжнее, чем жёсткие диски

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SSD оказались не надёжнее, чем жёсткие дискиЧастота отказов одинакова
Облачный сервис резервного копирования данных BackBlaze поделился внутренней статистикой по накопителям. Оказалось, что SSD выходят из строя почти так же часто, как и жёсткие диски.
Специалисты BackBlaze три года наблюдали за работой твердотельных накопителей в системах компании. Компания сравнила частоту отказов SSD и HDD. Специалисты учитывали срок эксплуатации накопителей, используемых в качестве загрузочных. Оказалось, что и SSD, и HDD ломаются одинаково часто в аналогичном возрасте.
В BackBlaze пришли к выводу, что принимать решение о покупке накопителей по частоте отказов бессмысленно. Разница между SSD и HDD недостаточна, чтобы оправдать дополнительные затраты на покупку первых. За первые четыре года работы для твердотельных накопителей ежегодная частота отказов составила 1,05%, а для жёстких дисков — 1,38%.