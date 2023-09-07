SSD Samsung 990 Pro на 4 Тб выйдет в октябре за $345

Это значительное повышение по сравнению с моделями меньшей емкости: в настоящее время на Amazon модель емкостью 2 ТБ можно приобрести за 149 долларов, пишет Tom’s Hardware.

Модель 990 Pro 4 ТБ обладает хорошей производительностью, не уступая своим аналогам объемом 1 и 2 ТБ: скорость последовательного чтения составляет 7400 МБ/с, а скорость последовательной записи - 6900 МБ/с. Выносливость также увеличилась вдвое - с 1200 Тбайт в модели 2 Тбайт до 2400 Тбайт в версии 4 Тбайт. Хотя в SSD по-прежнему используется 176-слойная TLC NAND, объем встроенного кэша LPDDR4 увеличился до 4 ГБ.

Хотя 990 Pro 4TB основан на интерфейсе PCIe 4.0 и не достигает скоростей SSD с интерфейсом PCIe 5.0, он остается одним из самых быстрых вариантов в категории PCIe 4.0. Он отлично подходит для высокопроизводительных ПК, а также совместим с PlayStation 5.

SSD будут доступны с октября на сайте Samsung и в некоторых розничных магазинах.