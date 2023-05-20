SSD SanDisk Extreme продолжают внезапно выходить из строя: обновление прошивки помогло не всем

Компания SanDisk признала наличие проблемы и заявила о готовящемся исправлении, но первоначально подтвердила его только для моделей емкостью 4 ТБ. Однако пользователи также сталкивались с подобными проблемами на дисках емкостью 2 ТБ.

Обсуждения проблемы на таких платформах, как Reddit, заполнены разочарованными пользователями, которые делятся своим опытом. Судя по всему, проблема заключается в том, что после длительного использования файловая система диска полностью стирается, делая его недоступным и немонтируемым. Даже попытки восстановить данные путем переформатирования во многих случаях оказывались безуспешными.

Собственные тесты Ars Technica подтверждают эти жалобы: один из сотрудников столкнулся с отказом двух дисков Extreme Pro емкостью 2 ТБ. По всей видимости, проблема касается последней партии дисков, выпущенных после ноября 2022 года.