SSD станут дешевле: TrendForce сделали прогноз на цены флэш-память

Опубликовано 18 октября 2024, 19:531 мин.
SSD станут дешевле: TrendForce сделали прогноз на цены флэш-памятьВ 4 квартале 2024 года
Согласно последнему отчету TrendForce, цены на NAND Flash ожидаемо снизятся на 3−8% в 4 квартале 2024 года из-за более слабого, чем ожидалось, спроса и увеличения производственных мощностей. В отчете говорится, что сезонный спрос на продукты NAND Flash в второй половине 2024 года оказался ниже ожиданий. При этом наибольшее влияние на цены ощутят SSD и UFS.
Исключение составляют корпоративные SSD, для которых прогнозируется умеренный рост цен на 0−5% в 4 квартале благодаря стабильному объему заказов. Тем не менее, спрос на потребительские SSD остается слабым.
В секторе смартфонов ожидается снижение цен на eMMC и UFS на 8−13%, поскольку производители принимают «консервативные стратегии закупок», чтобы избежать рисков переполнения запасов, пишут аналитики.