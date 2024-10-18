SSD станут дешевле: TrendForce сделали прогноз на цены флэш-память

Исключение составляют корпоративные SSD, для которых прогнозируется умеренный рост цен на 0−5% в 4 квартале благодаря стабильному объему заказов. Тем не менее, спрос на потребительские SSD остается слабым.

В секторе смартфонов ожидается снижение цен на eMMC и UFS на 8−13%, поскольку производители принимают «консервативные стратегии закупок», чтобы избежать рисков переполнения запасов, пишут аналитики.