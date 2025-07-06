США пожаловались, что северокорейцы устраиваются на IT-работу по всему миру

Власти США сообщили, что такие схемы приносят КНДР миллионы долларов. Один из разоблачённых случаев охватывал более 100 американских компаний, где северокорейцы работали под фальшивыми именами с 2021 по 2024 год. Одна из схем принесла Пхеньяну около $ 5 миллионов, а американским компаниям нанесла ущерб на $ 3 миллиона.

Для маскировки создавались фальшивые компании, сайты и банковские счета. Операторы получали ноутбуки, выданные для удалённой работы, и передавали к ним доступ айтишникам из КНДР. В другой схеме, раскрытой в Джорджии, северокорейцы похитили почти $ 1 миллион в криптовалюте, работая на фирмы из США и Сербии.

Американские власти проводят расследования в 16 штатах и предупреждают, что «угроза остаётся серьёзной».