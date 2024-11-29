США продолжили «душить» производство китайских ИИ-ускорителей

Опубликовано 29 ноября 2024, 01:301 мин.
США продолжили «душить» производство китайских ИИ-ускорителейНовые экспортные ограничения для Китая
Администрация Байдена намерена ввести новые экспортные ограничения, направленные на дальнейшее ограничение доступа Китая к передовым полупроводниковым технологиям. Ожидается, что о мерах будет объявлено в понедельник, и они, скорее всего, коснутся китайских фирм, занимающихся производством полупроводников и памяти с высокой пропускной способностью (HBM), используемой в ИИ-ускорителях.
Эти ограничения призваны замедлить прогресс Китая в разработке чипов, способных обучать крупномасштабные модели искусственного интеллекта, с особым «акцентом» на технологии HBM3.
Новые меры контроля могут добавить около 200 китайских компаний в список США, что потребует от иностранных компаний получения специальных лицензий на поставку им программного обеспечения и продукции американского производства. Хотя эти санкции лишь следствие многолетних аналогичных ограничений, в том числе направленными против Huawei, они вводятся на фоне значительных успехов Китая в разработке собственных чипов искусственного интеллекта.
«Оно боится» ©