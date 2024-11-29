США продолжили «душить» производство китайских ИИ-ускорителей

Эти ограничения призваны замедлить прогресс Китая в разработке чипов, способных обучать крупномасштабные модели искусственного интеллекта, с особым «акцентом» на технологии HBM3.

Новые меры контроля могут добавить около 200 китайских компаний в список США, что потребует от иностранных компаний получения специальных лицензий на поставку им программного обеспечения и продукции американского производства. Хотя эти санкции лишь следствие многолетних аналогичных ограничений, в том числе направленными против Huawei, они вводятся на фоне значительных успехов Китая в разработке собственных чипов искусственного интеллекта.

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