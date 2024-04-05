США разъяснили ограничения на экспорт видеокарт в Китай

Новое ограничение применяется к «скорректированной пиковой производительности» (APP) системы, рассчитанной с использованием «взвешенных терафлопсов» (WT). Эта метрика учитывает тип процессора (векторный или скалярный) и присваивает различные веса их пропускной способности в FP64. Это различие очень важно, поскольку тензорные ядра Nvidia, используемые для ИИ-нагрузок, обеспечивают более высокую производительность FP64 по сравнению с традиционными CPU.

RTX 4090D с его ограниченными возможностями FP64 находится гораздо ниже предела в 70 WT. Кроме того, ограничения нацелены на целые компьютерные системы с когерентностью памяти, а не на отдельные GPU. Это еще больше исключает «автономный» RTX 4090D.

Nvidia может продолжать продавать RTX 4090D в Китае. Однако компании, возможно, придется адаптировать свою стратегию для будущих GPU, чтобы соответствовать изменяющимся правилам экспортного контроля США.