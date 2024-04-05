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Компьютеры
Опубликовано 05 апреля 2024, 17:15
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США разъяснили ограничения на экспорт видеокарт в Китай

RTX 4090D получила отсрочку
Правительство США разъяснило свои недавние ограничения на экспорт высокопроизводительных чипов в Китай. Это разъяснение снимает непосредственную угрозу с видеокарты Nvidia RTX 4090D, разработанной специально для китайского рынка.
США разъяснили ограничения на экспорт видеокарт в Китай
© Ferra

Новое ограничение применяется к «скорректированной пиковой производительности» (APP) системы, рассчитанной с использованием «взвешенных терафлопсов» (WT). Эта метрика учитывает тип процессора (векторный или скалярный) и присваивает различные веса их пропускной способности в FP64. Это различие очень важно, поскольку тензорные ядра Nvidia, используемые для ИИ-нагрузок, обеспечивают более высокую производительность FP64 по сравнению с традиционными CPU.

RTX 4090D с его ограниченными возможностями FP64 находится гораздо ниже предела в 70 WT. Кроме того, ограничения нацелены на целые компьютерные системы с когерентностью памяти, а не на отдельные GPU. Это еще больше исключает «автономный» RTX 4090D.

Nvidia может продолжать продавать RTX 4090D в Китае. Однако компании, возможно, придется адаптировать свою стратегию для будущих GPU, чтобы соответствовать изменяющимся правилам экспортного контроля США.

Источник:Tom’sHardware
Автор:Максим Многословный
Теги:
#видеокарта
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#NVIDIA
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#Китай
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#сша