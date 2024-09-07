Компьютеры
Опубликовано 07 сентября 2024, 15:45
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Стали известны подробности процессоров AMD Z2 Extreme для карманных консолей

Они выйдут в начале 2025 года
На выставке IFA 2024 компания AMD раскрыла интересные подробности о своем грядущем процессоре Ryzen Z2 Extreme, предназначенном для портативных игровых консолей следующего поколения. Процессор Z2 Extreme выйдет на рынок в начале 2025 года и станет преемником Z1 Extreme, который в настоящее время используется в таких популярных устройствах, как ROG Ally X и Lenovo Legion Go.
Стали известны подробности процессоров AMD Z2 Extreme для карманных консолей
© Ferra

Хотя AMD не опубликовала официальных спецификаций, предполагается, что Z2 Extreme будет опираться на достижения недавно выпущенной серии Ryzen AI 300, оснащенной ядрами Zen 5, интегрированными GPU RDNA 3.5 и возможностями ИИ на базе движка XDNA 2 AI.

AMD работает с различными OEM-партнерами, чтобы вывести Z2 Extreme на рынок, и, возможно, представит более подробную информацию на CES 2025.