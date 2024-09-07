Стали известны подробности процессоров AMD Z2 Extreme для карманных консолей

Хотя AMD не опубликовала официальных спецификаций, предполагается, что Z2 Extreme будет опираться на достижения недавно выпущенной серии Ryzen AI 300, оснащенной ядрами Zen 5, интегрированными GPU RDNA 3.5 и возможностями ИИ на базе движка XDNA 2 AI.

AMD работает с различными OEM-партнерами, чтобы вывести Z2 Extreme на рынок, и, возможно, представит более подробную информацию на CES 2025.