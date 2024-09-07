Стали известны подробности процессоров AMD Z2 Extreme для карманных консолей

Опубликовано 07 сентября 2024, 15:451 мин.
Стали известны подробности процессоров AMD Z2 Extreme для карманных консолейОни выйдут в начале 2025 года
На выставке IFA 2024 компания AMD раскрыла интересные подробности о своем грядущем процессоре Ryzen Z2 Extreme, предназначенном для портативных игровых консолей следующего поколения. Процессор Z2 Extreme выйдет на рынок в начале 2025 года и станет преемником Z1 Extreme, который в настоящее время используется в таких популярных устройствах, как ROG Ally X и Lenovo Legion Go.
Хотя AMD не опубликовала официальных спецификаций, предполагается, что Z2 Extreme будет опираться на достижения недавно выпущенной серии Ryzen AI 300, оснащенной ядрами Zen 5, интегрированными GPU RDNA 3.5 и возможностями ИИ на базе движка XDNA 2 AI.
AMD работает с различными OEM-партнерами, чтобы вывести Z2 Extreme на рынок, и, возможно, представит более подробную информацию на CES 2025.