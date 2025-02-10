Стали известны подробности скандала с продажей б/у HDD Seagate как новых

Внутренние записи дисков с наработкой до 50 000 часов были изменены так, чтобы они выглядели неиспользованными. Seagate отрицает свою причастность и проводит расследование. Компания также представила инструмент, который поможет покупателям проверить, действительно ли их жесткие диски новые.

Пострадавшие покупатели по всему миру, особенно в Европе, Австралии, Таиланде и Японии, всё ещё сообщают о таких подержанных дисков. Некоторые розничные продавцы предлагают возврат и замену, в то время как другие настаивают на проверке дисков, прежде чем выплачивать компенсацию покупателям.

Seagate утверждает, что продает только настоящие новые диски, и призывает пострадавших пользователей сообщать о мошенничестве по адресу fraud@seagate.com.