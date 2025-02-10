Стали известны подробности скандала с продажей б/у HDD Seagate как новых

Опубликовано 10 февраля 2025, 07:301 мин.
Стали известны подробности скандала с продажей б/у HDD Seagate как новыхСкандал с жесткими дисками Seagate связан с китайскими криптофермами
Расследование показало, что бывшие в употреблении жесткие диски Seagate для центров обработки данных, продававшиеся как новые, скорее всего, были получены с китайских криптовалютных ферм.
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Внутренние записи дисков с наработкой до 50 000 часов были изменены так, чтобы они выглядели неиспользованными. Seagate отрицает свою причастность и проводит расследование. Компания также представила инструмент, который поможет покупателям проверить, действительно ли их жесткие диски новые.
Пострадавшие покупатели по всему миру, особенно в Европе, Австралии, Таиланде и Японии, всё ещё сообщают о таких подержанных дисков. Некоторые розничные продавцы предлагают возврат и замену, в то время как другие настаивают на проверке дисков, прежде чем выплачивать компенсацию покупателям.
Seagate утверждает, что продает только настоящие новые диски, и призывает пострадавших пользователей сообщать о мошенничестве по адресу fraud@seagate.com.