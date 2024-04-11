Стало известно о проблемах с нестабильностью последних процессоров Intel Core i9

Одним из распространенных симптомов является ошибка «Out of video memory», которая, несмотря на название, является проблемой процессора, не связанной с памятью видеокарты. Проблема, похоже, особенно распространена в Южной Корее, откуда поступают сообщения о ежедневных возвратах/обменах пострадавших ПК.

Intel уже расследует эти проблемы, что является положительным шагом, учитывая растущее число сообщений. Хотя причина остается неясной, возможны такие варианты, как неисправные процессоры, настройки материнской платы, проблемы с охлаждением или комбинация факторов.

В сети появились такие варианты устранения неполадок, как понижение напряжения питания процессора или регулировка пределов мощности материнской платы, но такие шаги могут оказаться сложными для «нетехнических» пользователей.