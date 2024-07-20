Стало известно, почему сбой CrowdStrike так сильно ударил по аэропортам в пятницу

От сбоя пострадали крупнейшие американские авиакомпании, включая Delta, American и United, которые были вынуждены на несколько часов приостановить полеты. Ключевые международные аэропорты, такие как Гонконгский международный и ливерпульский имени Джона Леннона, прибегли к ручной регистрации и призвали пассажиров прибывать пораньше. По данным FlightAware, к полудню пятницы более 4 000 рейсов были отменены, а 35 500 — задержаны по всему миру.

Обновление программного обеспечения CrowdStrike вызвало критические сбои в работе ИТ-систем, что повлияло как на авиакомпании, так и на компании наземного обслуживания, такие как Unifi Aviation, которые не могли координировать работу оперативных служб. Несмотря на то, что системы управления полетами не пострадали, зависимость от автоматизации регистрации, обработки багажа и обновления данных о пассажирах означала, что когда системы узловых аэропортов давали сбой, задержки распространялись по всей сети, поэтому-то «удар"и был такой силы. Эффект домино.

Ожидается, что последствия сбоя будут «разгребать» еще долгое время, а авиационная отрасль будет работать над перераспределением экипажей, рейсов и багажа.

Но не в России. Мировой сбой страны не коснулся.