Стало известно, сколько видеокарт выпустит Intel

Согласно информации источника, первая модель будет содержать 512 исполнительных блоков (Execution Units), вторая модель — 384, а третья — 128. Первая видеокарта по мощности будет находиться где-то между NVIDIA GeForce RTX 3070 и RTX 3070 TI. Другие источники, впрочем, более сдержанны в оценках: говорят, что GPU Arc будет быстрее RTX 3060, и возможно, RTX 3060 Ti.

У модели с 512 EU будет 16 ГБ видеопамяти GDDR6 частотой 16 или 18 ГГц. Модель 384 EU, по сути, станет урезанным вариантом первой. У это карты будет 8 ГБ видеопамяти GDDR6. А вот третья модель со 128 EU и вовсе не будет игровой видеокартой. Может быть, она сможет конкурировать с GeForce GTX 1650, но у неё будет меньше TDP.

Видеокарты Intel должны выйти в начале 2022 года.