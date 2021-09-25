Стало известно, сколько видеокарт выпустит Intel

Компьютеры
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Стало известно, сколько видеокарт выпустит IntelИ какими они будут
В сети появилась информация о том, что линейка видеокарт Intel Arc Alchemist будет состоять из трёх моделей. При этом будут применяться только два графических процессора (GPU).
Согласно информации источника, первая модель будет содержать 512 исполнительных блоков (Execution Units), вторая модель — 384, а третья — 128. Первая видеокарта по мощности будет находиться где-то между NVIDIA GeForce RTX 3070 и RTX 3070 TI. Другие источники, впрочем, более сдержанны в оценках: говорят, что GPU Arc будет быстрее RTX 3060, и возможно, RTX 3060 Ti.
У модели с 512 EU будет 16 ГБ видеопамяти GDDR6 частотой 16 или 18 ГГц. Модель 384 EU, по сути, станет урезанным вариантом первой. У это карты будет 8 ГБ видеопамяти GDDR6. А вот третья модель со 128 EU и вовсе не будет игровой видеокартой. Может быть, она сможет конкурировать с GeForce GTX 1650, но у неё будет меньше TDP.
Видеокарты Intel должны выйти в начале 2022 года.