Стандартная RTX 3080 10 ГБ против разогнанной RX 6800 XT на водоблоке — угадайте, кто быстрее

Стандартная RTX 3080 10 ГБ против разогнанной RX 6800 XT на водоблоке — угадайте, кто быстрееПроверили видеокарты в современных играх
Эксперты YouTube-канала TheSpyHood узнали, какую среднюю производительность смогут в современных проектах обеспечить видеокарты RTX 3080 10 ГБ и RX 6800 XT, а также кто из них быстрее. Запускались игры в 1440p и 4К.
Фото: TheSpyHood
Авторы канала TheSpyHood в выпуске на YouTube протестировали разогнанную RX 6800 XT и RTX 3080 «в стоке» в 10 играх. Запускались все проекты в разрешении 1440p и 4К на ультра-настройках графики.
Cyberpunk 2077 шла в 1440p со средней частотой кадров 100 к/с - с RTX 3080 и 98 к/с - с RX 6800 XT. В 4К эти показали равнялись 76 к/с в обоих случаях.
Battlefield 2042 запускалась в разрешении 1440p в среднем со 115 к/с (RTX 3080) и 113 к/с (RX 6800 XT), в 4К - с 82 к/с и 81 к/с соответственно.
В игре God of War средняя производительность в 1440p составила 89 к/с и 86 к/с (RTX 3080 и RX 6800 XT соответственно), а в 4К - 68 к/с в обоих случаях.
Игра Dying Light 2 шла в 1440p со средним FPS 85 к/с (с RTX 3080) и 82 к/с (RX 6800 XT) соответственно. В 4К же эти показатели равнялись 55 к/с и 54 к/с соответственно.
Forza Horizon 5 в 1440p запускалась со средней производительностью 128 к/с (RTX 3080) и 132 к/с (RX 6800 XT), в 4К - 84 к/с и 88 к/с.
Call of Duty Vanguard шла в разрешении 1440p со 177 к/с и 172 к/с (RTX 3080 и RX 6800 XT), в 4К - 104 к/с и 102 к/с.
Days Gone в среднем шла в 1440p со средней частотой кадров в районе 146 к/с (RTX 3080) и 147 к/с (RX 6800 XT). В разрешении 4К - 89 к/с и 86 к/с.
Игра Village Resident Evil запускалась в разрешении 1440p со средней производительностью в пределах 178 к/с и 176 к/с (RTX 3080 и RX 6800 XT), в 4К - 121 и 123 к/с (RTX 3080 и RX 6800 XT).
Metro Exodus шла в 1440p в среднем со 113 к/с (RTX 3080) и 109 к/с (RX 6800 XT), в 4К - с 83 и 80 к/с соответственно.
В Horizon Zero Dawn в 1440p в среднем удалось получить 121 к/с с RTX 3080 и 124 к/с с RX 6800 XT. В разрешении 4К средняя производительность равнялась 79 к/с и 81 к/с соответственно.
С точки зрения энергоэффективности лидером стала компьютерная сборка с RTX 3080: 553 Вт против 556 Вт у RX 6800 XT.
Вывод
В среднем лучшие результаты во всех 10 играх показала видеокарта RTX 3080. Скорость у неё была в 1440p на 0,8 % больше, чем у RX 6800 XT (125 к/с и 124 к/с), а в 4К - на 0,1 % больше (84 к/с и 83,9 к/с). То есть в целом, как видно из замеров, разница между видеокартами абсолютно незначительная.
Конфигурации ПК:
- операционная система Windows 10 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i9-12900K (Gigabyte Z690 AORUS Master);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB/Asus ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT 16GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Cooler Master V1000 SMPS;
- оперативная память 4*16GB DDR5 5200MHz.