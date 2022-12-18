Стандартная RTX 3080 10 ГБ против разогнанной RX 6800 XT на водоблоке — угадайте, кто быстрее

Авторы канала TheSpyHood в выпуске на YouTube протестировали разогнанную RX 6800 XT и RTX 3080 «в стоке» в 10 играх. Запускались все проекты в разрешении 1440p и 4К на ультра-настройках графики.

Cyberpunk 2077 шла в 1440p со средней частотой кадров 100 к/с - с RTX 3080 и 98 к/с - с RX 6800 XT. В 4К эти показали равнялись 76 к/с в обоих случаях.

Battlefield 2042 запускалась в разрешении 1440p в среднем со 115 к/с (RTX 3080) и 113 к/с (RX 6800 XT), в 4К - с 82 к/с и 81 к/с соответственно.

В игре God of War средняя производительность в 1440p составила 89 к/с и 86 к/с (RTX 3080 и RX 6800 XT соответственно), а в 4К - 68 к/с в обоих случаях.

Игра Dying Light 2 шла в 1440p со средним FPS 85 к/с (с RTX 3080) и 82 к/с (RX 6800 XT) соответственно. В 4К же эти показатели равнялись 55 к/с и 54 к/с соответственно.

Forza Horizon 5 в 1440p запускалась со средней производительностью 128 к/с (RTX 3080) и 132 к/с (RX 6800 XT), в 4К - 84 к/с и 88 к/с.

Call of Duty Vanguard шла в разрешении 1440p со 177 к/с и 172 к/с (RTX 3080 и RX 6800 XT), в 4К - 104 к/с и 102 к/с.