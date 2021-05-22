Стандартный браузер в Windows 10 научили решать математические уравнения

Microsoft начала тестировать опцию Math Solver в Microsoft Edge ещё в марте. Сегодня компания анонсировала, что нововведение появилось в тестовом режиме в Microsoft Edge 91.

В Math Solver используется система искусственного интеллекта для решения уравнений. Приложение также может показывать ход решения задачи, чтобы было понятнее, как получился правильный ответ. В Math Solver также есть обучающие дополнительные материалы, в том числе викторины и видеоуроки.

Чтобы воспользоваться встроенным приложением в бета-версии Microsoft Edge, нужно открыть настройки в правом верхнем углу браузера и найти там Math Solver.