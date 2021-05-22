Компьютеры
Сегодня в 16:32
Стандартный браузер в Windows 10 научили решать математические уравнения
Там появился встроенный Math Solver
В стандартном браузере Windows 10 — Microsoft Edge — появится встроенное приложение Math Solver для решения математических задач.
Microsoft начала тестировать опцию Math Solver в Microsoft Edge ещё в марте. Сегодня компания анонсировала, что нововведение появилось в тестовом режиме в Microsoft Edge 91.
В Math Solver используется система искусственного интеллекта для решения уравнений. Приложение также может показывать ход решения задачи, чтобы было понятнее, как получился правильный ответ. В Math Solver также есть обучающие дополнительные материалы, в том числе викторины и видеоуроки.
Чтобы воспользоваться встроенным приложением в бета-версии Microsoft Edge, нужно открыть настройки в правом верхнем углу браузера и найти там Math Solver.