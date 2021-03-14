Компьютеры
Сегодня в 13:41
Старая видеокарта AMD подошла для майнинга лучше новейшей
Лучший выбор здесь — RX 5700 XT
Стали известны первые детали о производительности майнинга на новейшей видеокарте AMD RX 6700 XT. Как оказалось, старая модель AMD лучше подходит для добычи криптовалюты, чем эта.
Сообщается, что AMD Radeon RX 6700 XT выдаёт хешрейт в 43 Мегахеша/сек (MH/s) при добыче Ethereum. Это намного меньше, чем у RX 5700 XT. Согласно статистике от Minerstat, старая видеокарта на базе Navi 10 может выдавать около 54,3 MH/s. Это значит, что RX 5700 XT примерно на 25% быстрее в майнинге, чем RX 6700 XT.
Что касается видеокарт RX 6800/6900 XT, то они уже могут предложить около 60 MH/s. Модель NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti предлагает около 50 MH/s.
Улучшения показателей RX 6700 XT можно добиться путём оптимизации, но видеокарта всё равно не выглядит как лучший выбор для майнинга.