Старая видеокарта AMD подошла для майнинга лучше новейшей

Сообщается, что AMD Radeon RX 6700 XT выдаёт хешрейт в 43 Мегахеша/сек (MH/s) при добыче Ethereum. Это намного меньше, чем у RX 5700 XT. Согласно статистике от Minerstat, старая видеокарта на базе Navi 10 может выдавать около 54,3 MH/s. Это значит, что RX 5700 XT примерно на 25% быстрее в майнинге, чем RX 6700 XT.

Что касается видеокарт RX 6800/6900 XT, то они уже могут предложить около 60 MH/s. Модель NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti предлагает около 50 MH/s.

Улучшения показателей RX 6700 XT можно добиться путём оптимизации, но видеокарта всё равно не выглядит как лучший выбор для майнинга.