«Старьё» не продано: почему Nvidia не торопится наращивать производство видеокарт 40-серии

Два поставщика услуг NVIDIA по аутсорсингу сборки и тестирования полупроводников не получили никаких новых инструкций относительно изменения объемов сборки компонентов для новейших видеокарт компании.

В целом, похоже, что NVIDIA придерживается графика производства и не делает никаких резких изменений. В настоящее время компания сосредоточена на очистке складских запасов и оценке рыночного спроса на свои новые продукты, передает издание.

Недавно выпущенные карты GeForce RTX 4070 пользуются небольшим розничным спросом, а критики восприняли их средне, но при этом, как лидер рынка, NVIDIA, похоже, вполне довольна происходящим, и ее аналитики, вероятно, внимательно следят за показателями продаж RTX 4070.