Компьютеры
Опубликовано 09 мая 2025, 03:00
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Стартап Fastino придумал обучать ИИ на дешёвых видеокартах

И получил на это $ 17,5 млн
Стартап Fastino, специализирующийся на искусственном интеллекте, объявил о привлечении $ 17,5 млн в раунде финансирования, возглавляемом Khosla Ventures. Это следует за прошлогодним предпосевным раундом на $ 7 млн, доведя общий объём инвестиций до почти $ 25 млн. Об этом сообщает TechCrunch.
Стартап Fastino придумал обучать ИИ на дешёвых видеокартах

© Ferra.ru

Компания разрабатывает компактные ИИ-модели, которые работают на недорогих игровых видеокартах (GPU), а не на дорогостоящих серверных кластерах, как у крупных игроков рынка. Fastino создаёт модели, оптимизированные для конкретных задач, таких как удаление конфиденциальных данных или резюмирование документов. По словам генерального директора Эша Льюиса, их решения быстрее, точнее и дешевле в обучении, чем крупные языковые модели (LLM), которые требуют тысяч GPU. Например, модели Fastino могут выдавать ответ за миллисекунды, используя всего один токен — единицу обработки данных в ИИ.

Подход компании привлекает корпоративных клиентов, хотя имена первых пользователей пока не раскрываются. Fastino планирует расширить команду, нанимая исследователей с «нестандартным подходом к созданию ИИ».