Стартап получил деньги на строительство дата-центров в океане

Опубликовано 07 мая 2026, 14:10
Стартап получил деньги на строительство дата-центров в океанеИдею поддержал известный инвестор
Стартап Panthalassa предложил не так давно необычное решение для развития ИИ — размещать дата-центры прямо в океане. Идею поддержал известный инвестор Питер Тиль, вложив в проект 140 миллионов долларов.
© Panthalassa
Сегодня для работы ИИ требуется всё больше вычислительных мощностей, а значит — и дата-центров. Но их строительство на суше сталкивается с проблемами: высокое энергопотребление, перегрев и нагрузка на инфраструктуру. Panthalassa предлагает альтернативу — плавучие центры обработки данных. Они будут использовать энергию волн и морскую воду для охлаждения.
Проект предполагает создание крупных платформ длиной около 85 метров. Внутри будут размещаться серверы, защищённые от воды.
Такие установки смогут передавать данные через спутники.