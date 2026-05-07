Стартап получил деньги на строительство дата-центров в океане

Сегодня для работы ИИ требуется всё больше вычислительных мощностей, а значит — и дата-центров. Но их строительство на суше сталкивается с проблемами: высокое энергопотребление, перегрев и нагрузка на инфраструктуру. Panthalassa предлагает альтернативу — плавучие центры обработки данных. Они будут использовать энергию волн и морскую воду для охлаждения.

Проект предполагает создание крупных платформ длиной около 85 метров. Внутри будут размещаться серверы, защищённые от воды.

Такие установки смогут передавать данные через спутники.