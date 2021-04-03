Компьютеры
Сегодня в 16:19
Старую видеокарту NVIDIA вернули в продажу по завышенной цене
Чего только не сделаешь при дефиците
Магазины возобновили продажи видеокарты Gigabyte GeForce GT 1030 начального уровня. Она была запущена в 2017 году, в 2019 же её убрали с полок магазинов. Теперь на фоне дефицита видеокарту «воскресили».
GeForce GT 1030 появилась в ассортименте японского магазина CFD и некоторых партнёров Amazon. Видеокарта оснащена GPU GP108, 384 ядрами CUDA, 2 ГБ памяти DDR4. Также модель может работать с современными дисплеями 4Kp60.
С точки зрения производительности Gigabyte GT 1030 отстаёт от современных интегрированных графических процессоров AMD и Intel. Тем не менее, в нынешних условиях даже такая видеокарта может оказаться нужной.
CFD продаёт модель за $100 без учёта налогов, а вот другие продавцы предлагают её и вовсе за $200. На старте продаж GeForce GT 1030 оценивалась в $80. То есть цены завышены.