Старую видеокарту NVIDIA вернули в продажу по завышенной цене

GeForce GT 1030 появилась в ассортименте японского магазина CFD и некоторых партнёров Amazon. Видеокарта оснащена GPU GP108, 384 ядрами CUDA, 2 ГБ памяти DDR4. Также модель может работать с современными дисплеями 4Kp60.

С точки зрения производительности Gigabyte GT 1030 отстаёт от современных интегрированных графических процессоров AMD и Intel. Тем не менее, в нынешних условиях даже такая видеокарта может оказаться нужной.

CFD продаёт модель за $100 без учёта налогов, а вот другие продавцы предлагают её и вовсе за $200. На старте продаж GeForce GT 1030 оценивалась в $80. То есть цены завышены.