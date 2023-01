Старые шесть ядер против новых четырёх: i7-8700K сравнили с i3-12100F в играх

Что касается игр, то всего их было десять. Среди них - Battlefield 2042, Far Cry 6, Call of Duty: Warzone, Hitman 3, Cyberpunk 2077, F1 2021, Shadow of the Tomb Raider, Rainbow Six Siege, Dota 2, CS:GO. Все они тестировались в разрешении 1080p. При этом i7-8700K запускался как в стоке, так и с 5.0 ГГц, а i3-12100F - только в стоке.

В Battlefield 2042 с DX12 и низкими настройками графики удалось в среднем получить с RTX 3080 - 106 к/с (i7-8700K, сток), 118 к/с (i7-8700K, 5.0 ГГц) и 91 к/с (i3-12100F, сток), с RTX 3060 - 87 к/с, 96 к/с и 88 к/с соответственно.

Fаr Cry 6 шла c DX12, низким пресетом, RT Off. Средняя производительность в этой игре составила с RTX 3080 - 113 к/с (i7-8700K, сток), 125 к/с (i7-8700K, 5.0 ГГц; i3-12100F, сток), с RTX 3060 - 100, 108 и 109 к/с.

Hitman 3 запускался на низких настройках графики и с DX12. С RTX 3080 в среднем удалось достичь 141 к/с (i7-8700K, сток), 156 к/с (i7-8700K, 5.0 ГГц) и 147 к/с (i3-12100F, сток), с RTX 3060 - 137 к/с, 145 к/с и 146 к/с соответственно.

Игра CS:GO запускалась с DX9, низким пресетом, Ox MSAA. Средняя частота кадров в ней равнялась с видеокартой RTX 3080 - 577 к/с (i7-8700K, сток), 634 к/с (i7-8700K, 5.0 ГГц), 604 к/с (i3-12100F, сток), с видеокартой RTX 3060 - 538, 583 и 577 к/с соответственно.