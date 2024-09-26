Старые системы управления воздушным движением США решили не обновлять до 2030 г.

Из 138 систем УВД FAA 51 система считается неустойчивой из-за нехватки запчастей, недостатка финансирования и неадекватной поддержки обновления технологий. Кроме того, 54 системы классифицируются как «потенциально неустойчивые».

GAO подчеркивает острую необходимость модернизации, особенно 17 систем, которые имеют критически важное значение. Вызывает тревогу у экспертов тот факт, что самое раннее завершение этих важнейших модернизаций намечено на 2030 год, а некоторые системы, по прогнозам, останутся устаревшими до 2035 года. Четыре из этих систем в настоящее время не имеют планов модернизации, а возраст некоторых из них превышает 40 лет.