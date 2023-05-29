Старые восемь ядер против новых шести: сравнение Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 5600X

Старые восемь ядер против новых шести: сравнение Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 5600XЧто лучше брать для игрового компьютера?
На YouTube-канале Hardware Tested в одном из выпусков сравнили в современных играх производительность AMD Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 3700X. Кто показывает себя лучше в Full HD?
В игре Red Dead Redemption с ультра-пресетом средняя производительность составляла 108 к/с (с Ryzen 7 3700X) и 101 к/с (с Ryzen 5 5600X). Максимальная частота кадров при этом равнялась 124 к/с и 115 к/с соответственно, минимальная - 96 и 92 к/с.
Rainbow SIx Siege запускалась на высоких настройках графики. В среднем в этой игре удалось получить 360 к/с и 475 к/с (с Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 5600X соответственно), максимально - 465 и 612 к/с, минимально - 273 и 353 к/с.
Valheim шла тоже с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 157 к/с с R7 и 158 к/с с R5, максимальная - 180 к/с и 204 к/с соответственно, минимальная - 128 к/с и 142 к/с.
Warzone 2.0 шла с ультра-пресетом. В среднем в ней FPS составлял 123 к/с и 118 к/с (с Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 5600X), максимально - 138 к/с и 133 к/с, минимально - 109 к/с и 108 к/с.
Apex Legends запускалась на настройках графики Medium. Средняя производительность в ней находилась на уровне 232 к/с и 234 к/с (с R7 и R5 соответственно), максимальная - 300 к/с и 281 к/с, минимальная - 185 к/с и 167 к/с.
Battlefield 5 запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 116 к/с (R7) и 119 к/с (R5), максимальная - 143 к/с и 151 к/с, минимальная - 101 к/с и 94 к/с.
CS:GO шла на высоких настройках графики. В среднем производительность в ней находилась на уровне 478 к/с (с Ryzen 7 3700X) и 599 к/с (с Ryzen 5 5600X), максимальная частота кадров составляла 727 к/с и 836 к/с соответственно, минимальная - 137 к/с и 135 к/с.
Cyberpunk 2077 шёл с высоким пресетом. Средняя производительность в данной игре находилась на уровне 119 к/с и 130 к/с (R7 и R5 соответственно), максимальная - 152 к/с и 163 к/с, минимальная - 64 к/с и 93 к/с.
GTA 5 запускалась с пресетом High. Средний FPS составлял при этом 165 к/с (с R7) и 184 к/с (с R5), максимальный - 188 к/с и 189 к/с, минимальный - 126 и 136 к/с.
Metro Exodus шла на настройках графики High. В среднем в данной игре частота кадров равнялась 134 к/с и 146 к/с (с Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 5600X соответственно), максимальные показатели при этом находились на уровне 178 и 197 к/с, минимальные - 92 и 102 к/с.
Вывод
В целом в играх в 1080p лучше себя показывал процессор Ryzen 5 5600X. По средней производительности разница между ним и Ryzen 7 3700X равнялась 14% (199 к/с и 226 к/с), по максимальной - 11% (260 к/с и 288 к/с), по минимальной - 8% (131 к/с и 142 к/с).
Тестовый стенд с R7 3700X:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта Gigabyte Aorus RTX 3070 8GB (Driver: 528.24);
- оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS B450-F;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).
Тестовый стенд с R5 5600X:
- процессор Ryzen 5 5600X;
- видеокарта Gigabyte Aorus RTX 3070 8GB (Driver: 528.24);
- оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS B450-F;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).