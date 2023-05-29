Старые восемь ядер против новых шести: сравнение Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 5600X

В игре Red Dead Redemption с ультра-пресетом средняя производительность составляла 108 к/с (с Ryzen 7 3700X) и 101 к/с (с Ryzen 5 5600X). Максимальная частота кадров при этом равнялась 124 к/с и 115 к/с соответственно, минимальная - 96 и 92 к/с.

Rainbow SIx Siege запускалась на высоких настройках графики. В среднем в этой игре удалось получить 360 к/с и 475 к/с (с Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 5600X соответственно), максимально - 465 и 612 к/с, минимально - 273 и 353 к/с.

Valheim шла тоже с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 157 к/с с R7 и 158 к/с с R5, максимальная - 180 к/с и 204 к/с соответственно, минимальная - 128 к/с и 142 к/с.

Warzone 2.0 шла с ультра-пресетом. В среднем в ней FPS составлял 123 к/с и 118 к/с (с Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 5600X), максимально - 138 к/с и 133 к/с, минимально - 109 к/с и 108 к/с.

Apex Legends запускалась на настройках графики Medium. Средняя производительность в ней находилась на уровне 232 к/с и 234 к/с (с R7 и R5 соответственно), максимальная - 300 к/с и 281 к/с, минимальная - 185 к/с и 167 к/с.