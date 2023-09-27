Старые восемь ядер против новых: сравнение Ryzen 7 1700X с Ryzen 7 5800X

Red Dead Redemption 2 шла с ультра-пресетом. В среднем в этой игре частота кадров составляла 98 к/с (R7 1700X) и 111 к/с (R7 5800X). Максимальный FPS при этом равнялся 110 к/с и 127 к/с соответственно, минимальный - 75 к/с и 101 к/с.

Battlefield 5 тестировалась на высоких настройках графики. Средний FPS в игре находился на уровне 107 к/с и 125 к/с (с 1700X и 5800X соответственно), максимальный - 126 к/с и 254 к/с соответственно, минимальный - 85 к/с и 106 к/с.

Игра CS:GO запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней составила 283 к/с и 621 к/с с R7 1700X и R7 5800X соответственно, максимальная - 668 к/с и 858 к/с, минимальная - 134 к/с и 135 к/с.