Старые восемь ядер против новых: сравнение Ryzen 7 1700X с Ryzen 7 5800X

Старые восемь ядер против новых: сравнение Ryzen 7 1700X с Ryzen 7 5800XЗапускались сборки в шести современных играх
На YouTube-канале Hardware Tested проверили в играх в 1080p работу процессоров Ryzen 7 5800X и Ryzen 7 1700X.
Red Dead Redemption 2 шла с ультра-пресетом. В среднем в этой игре частота кадров составляла 98 к/с (R7 1700X) и 111 к/с (R7 5800X). Максимальный FPS при этом равнялся 110 к/с и 127 к/с соответственно, минимальный - 75 к/с и 101 к/с.
Battlefield 5 тестировалась на высоких настройках графики. Средний FPS в игре находился на уровне 107 к/с и 125 к/с (с 1700X и 5800X соответственно), максимальный - 126 к/с и 254 к/с соответственно, минимальный - 85 к/с и 106 к/с.
Игра CS:GO запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней составила 283 к/с и 621 к/с с R7 1700X и R7 5800X соответственно, максимальная - 668 к/с и 858 к/с, минимальная - 134 к/с и 135 к/с.
Cyberpunk 2077 шла с пресетом High. Средний FPS в ней равнялся 103 к/с (R7 1700X) и 141 к/с (R7 5800X), максимальный - 132 к/с и 170 к/с соответственно, минимальный - 91 к/с и 118 к/с соответственно.
GTA 5 запускалась на высоких настройках графики. Средняя производительность в этой игре составляла 116 к/с (R7 1700X) и 182 к/с (R7 5800X), максимальная - 147 к/с и 189 к/с, минимальная - 85 к/с и 75 к/с соответственно.
Forza Horizon 5 тестировалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней находилась на уровне 116 к/с и 156 к/с (1700X и 5800X соответственно), максимальная - 147 к/с и 181 к/с, минимальная - 100 к/с и 137 к/с соответственно.
Вывод
В среднем во всех играх лучше себя показывал процессор Ryzen 7 5800X. Между ним и R7 1700X по среднему FPS во всех играх разница составила 63% (137 к/с и 223 к/с).
Тестовый стенд с R7 1700X:
- процессор Ryzen 7 1700X;
- видеокарта Gigabyte Aorus RTX 3070 8GB (Driver: 528.24);
- оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS X570-E;
- кулер BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).
Тестовый стенд с R7 5800X:
- процессор Ryzen 7 5800X;
- видеокарта Gigabyte Aorus RTX 3070 8GB (Driver: 528.24);
- оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS X570-E;
- кулер BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).