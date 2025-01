Старый 14-ядерный Core i9 Skylake оказался не хуже бюджетных Ryzen 7xxx в играх

В Cyberpunk 2077 в самом сложном режиме с максимальной трассировкой лучей старый Core i9 выдал 80 к/с. Правда, при этом энергопотребление у него было 150 Вт. Даже в стоке на частоте 3,8 этот процессор позволяет получить чуть меньше 70 FPS. В Total War 3 ситуация была аналогичной: на низких настройках графики в ней удалось получить под 400 к/с с потреблением около 120 Вт.

Далее тесты проводились только с разгоном. В Indiana Jones в первой довольно тяжёлой локации процессор выдал 130 к/с с высоким пресетом. При этом 3080 Ti работала с DLSS на ультрапроизводительности. В Last of Us частота кадров была порядка 110−120 к/с, но с энергопотреблением под 190 Вт. В Starfield на очень требовательной к процессу локации старый i9 выдаёт 70−80 к/с, при этом фризов куда меньше, чем на свежих 6-ядерниках. Однако временами процессор потреблял около 180 Вт. А вот для Stalker оптимизации уже просто не хватало.