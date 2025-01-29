Старый 14-ядерный Core i9 Skylake оказался не хуже бюджетных Ryzen 7xxx в играх

Сборка состоит из Core i9−7940X и LGA 2066. Стоить это всё будет в районе 30 тысяч рублей. Также к этому комплекту присоединили 4 модуля недорогой оперативной памяти DDR4 3200 по 16 ГБ, видеокарту RTX 3080 Ti, с подключением NVMe-накопителей тоже проблем не возникло. Однако просто собрать и запустить это всё нельзя. В первую очередь нужно расставить джамперы на плате в авторежим (это можно погуглить). Кроме того, плата после покупки будет со сброшенным BIOS, а для его настройки понадобится переходник VGA-HDMI или старый монитор (так как вывод изображения по умолчанию идёт через простую встройку). Если у вас видеокарта Nvidia, то вам придётся также переназначить все PCIe-слоты на UEFI.

Без мощного суперкулера или водяной системы охлаждения с такой сборкой никуда: даже в стоке i9−7940X потребляет 200 Вт. Стабильной частоты удалось добиться только в играх, хотя если потратить пару дней на настройку, то, возможно, удастся добиться и в рабочих задачах 4 ГГц при тяжёлой нагрузке.

С разгоном памяти тоже не получилось. Частота была не выше стоковых 3200 МГц. Но корректно память отображалась в итоге только в CPU-Z (см. ниже).