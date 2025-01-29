Старый 14-ядерный Core i9 Skylake оказался не хуже бюджетных Ryzen 7xxx в играх

Старый 14-ядерный Core i9 Skylake оказался не хуже бюджетных Ryzen 7xxx в играхИ за счёт количества ядер иногда был толковее в приложениях, но слишком горяч и сложен в настройке
Сборка состоит из Core i9−7940X и LGA 2066. Стоить это всё будет в районе 30 тысяч рублей. Также к этому комплекту присоединили 4 модуля недорогой оперативной памяти DDR4 3200 по 16 ГБ, видеокарту RTX 3080 Ti, с подключением NVMe-накопителей тоже проблем не возникло. Однако просто собрать и запустить это всё нельзя. В первую очередь нужно расставить джамперы на плате в авторежим (это можно погуглить). Кроме того, плата после покупки будет со сброшенным BIOS, а для его настройки понадобится переходник VGA-HDMI или старый монитор (так как вывод изображения по умолчанию идёт через простую встройку). Если у вас видеокарта Nvidia, то вам придётся также переназначить все PCIe-слоты на UEFI.
Без мощного суперкулера или водяной системы охлаждения с такой сборкой никуда: даже в стоке i9−7940X потребляет 200 Вт. Стабильной частоты удалось добиться только в играх, хотя если потратить пару дней на настройку, то, возможно, удастся добиться и в рабочих задачах 4 ГГц при тяжёлой нагрузке.
С разгоном памяти тоже не получилось. Частота была не выше стоковых 3200 МГц. Но корректно память отображалась в итоге только в CPU-Z (см. ниже).
С результатами тестирования сборки в рабочих программах вы можете ознакомиться ниже.
В Cyberpunk 2077 в самом сложном режиме с максимальной трассировкой лучей старый Core i9 выдал 80 к/с. Правда, при этом энергопотребление у него было 150 Вт. Даже в стоке на частоте 3,8 этот процессор позволяет получить чуть меньше 70 FPS. В Total War 3 ситуация была аналогичной: на низких настройках графики в ней удалось получить под 400 к/с с потреблением около 120 Вт.
Далее тесты проводились только с разгоном. В Indiana Jones в первой довольно тяжёлой локации процессор выдал 130 к/с с высоким пресетом. При этом 3080 Ti работала с DLSS на ультрапроизводительности. В Last of Us частота кадров была порядка 110−120 к/с, но с энергопотреблением под 190 Вт. В Starfield на очень требовательной к процессу локации старый i9 выдаёт 70−80 к/с, при этом фризов куда меньше, чем на свежих 6-ядерниках. Однако временами процессор потреблял около 180 Вт. А вот для Stalker оптимизации уже просто не хватало.
Вывод
Тесты показали, что у LGA 2066 есть отличный запас на будущее. К примеру, в рабочих задачах этот процессор догоняет свежий 8-ядерный Ryzen и 10-ядерный Core i5. В играх же он несильно отстаёт от Ryzen 7500. Однако брать этот комплект за 25−30 тысяч рублей не стоит. И дело в однопотоке. К тому же у i9−7940X будущее есть только для любителей Zeon.