Старый 6-ядерный Ryzen против нового 4-ядерного Core i3: кто лучше?Процессоры протестировали в рабочих программах и играх
Авторы канала NJ Tech на YouTube представили результаты сравнения двух процессоров: Intel Core i3-12100F и AMD Ryzen 5 3600. Тестировались они в 11 рабочих программах и 10 играх. Основные характеристики этих моделей процессоров вы можете увидеть ниже.
Что касается бенчмарков, то среди них были Cinebench R23, Blender, Corona 1.3, Adobe Premiere 2021, Adobe Photoshop 2021, V-Ray, Chromium Code, Geek Bench 5, Handbrake 1.4.2, Temperature, CPU Power Consumption.
В Cinebench R23 в однопоточном режиме победителем оказался i3, в многопоточном - R5. В Blender лидером был процессор от AMD. То же самое касается Corona 1.3.
Результаты в Adobe Premiere 2021 лучше оказались вновь у Ryzen 5 3600, а вот в Adobe Photoshop 2021 победителем был уже Core i3-12100F.
В бенчмарке V-Ray лучшие показатели были у процессора Ryzen. Та же ситуация наблюдалась в Chromium Code.
В многопоточном режиме в Geek Bench 5 чуть больше набрал баллов Ryzen 5, но в однопоточном режиме он уступил i3-12100F.
Разница в Handbrake 1.4.2 между процессорами была совсем незначительная. Но несколько лучше оказался Ryzen: 47 к/с против 43 к/с.
По нагреву в процессе работы AMD и Intel практически не отличаются. А вот по энергопотреблению заметно лучше (почти в два раза) был i3-12100F.
Если говорить об играх, то из них сборки запускались в Battlefield 2042, Far Cry 6, Call of Duty: Warzone, Hitman 3, Cyberpunk 2077, F1 2021, Shadow of the Tomb Raider, Rainbow Six Siege, Dota 2, CS:GO. При этом тестировались процессоры в разрешении 1080p с двумя видеокартами: RTX 3080 и RTX 3060.
В Battlefield 2042 с низким пресетом разницы между показателями производительности процессоров почти не было. С видеокартой RTX 3080 средний FPS равнялся 94 к/с (R5) и 91 к/с (i3), с RTX 3060 - 91 к/с (R5) и 88 к/с (i3).
В то же время в Far Cry 6 на низких настройках лидировал уже Intel: он позволил получить в среднем 125 к/с с RTX 3080 (106 к/с - у Ryzen) и 109 к/с с RTX 3060 (102 к/с - с Ryzen). Похожая ситуация была и в Hitman 3 с низким пресетом, и в Cyberpunk 2077 тоже на низких настройках, и в Shadow of the Tomb Raider с низким пресетом, и в Dota 2 на самых низких настройках, и в CS:GO на низких настойках графики.
А вот в Call of Duty: Warzone на низких настройках графики с RTX 3080 лучше себя показал уже процессор AMD Ryzen 5: средняя частота кадров у него составила 219 к/с (у Intel - 208 к/с). Интересно, что с RTX 3060 лидером вновь был Intel: 146 к/с в среднем против 142 к/с у Ryzen. То же самое было и в Rainbow Six Siege, которая запускалась с низким пресетом.
Со всеми замерами вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
В среднем, как видно из результатов тестов, в бенчмарках чаще всего лидировал Ryzen 5, а в играх - Intel. Во всех игровых проектах средняя частота кадров у Core i3-12100F с RTX 3080 равнялась 212 к/с и с RTX 3060 - 181 к/с, что на 4,25 и почти 6 процентов больше, чем у Ryzen 5 3600 (203 к/с и 171 к/с соответственно).
Конфигурации ПК:
- процессор AMD Ryzen 5 3600 @ Stock Settings & 4.3GHz @ 1.325v/Intel Core i3-12100F @ Stock Settings;
- материнская плата ASRock B450 Pro4 Mobo/ASUS PRIME B660M-A D4;
- оперативная память G.SKILL Trident Z RGB: 3600MHz 16-19-19-39 (2x16GB);
- система охлаждения Stock Cooler;
- накопитель 2TB SDD;
- видеокарта MSI RTX 3080 Gaming X TRIO/Gigabyte RTX 3060 EAGLE OC
- блок питания Corsair RM1000X PSU;
- операционная система Windows 11.