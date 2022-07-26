Старый 6-ядерный Ryzen против нового 4-ядерного Core i3: кто лучше?

Что касается бенчмарков, то среди них были Cinebench R23, Blender, Corona 1.3, Adobe Premiere 2021, Adobe Photoshop 2021, V-Ray, Chromium Code, Geek Bench 5, Handbrake 1.4.2, Temperature, CPU Power Consumption.

В Cinebench R23 в однопоточном режиме победителем оказался i3, в многопоточном - R5. В Blender лидером был процессор от AMD. То же самое касается Corona 1.3.

Результаты в Adobe Premiere 2021 лучше оказались вновь у Ryzen 5 3600, а вот в Adobe Photoshop 2021 победителем был уже Core i3-12100F.

В бенчмарке V-Ray лучшие показатели были у процессора Ryzen. Та же ситуация наблюдалась в Chromium Code.

В многопоточном режиме в Geek Bench 5 чуть больше набрал баллов Ryzen 5, но в однопоточном режиме он уступил i3-12100F.

Разница в Handbrake 1.4.2 между процессорами была совсем незначительная. Но несколько лучше оказался Ryzen: 47 к/с против 43 к/с.

По нагреву в процессе работы AMD и Intel практически не отличаются. А вот по энергопотреблению заметно лучше (почти в два раза) был i3-12100F.