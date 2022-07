Старый 6-ядерный Ryzen против нового 4-ядерного Core i3: кто лучше?

Если говорить об играх, то из них сборки запускались в Battlefield 2042, Far Cry 6, Call of Duty: Warzone, Hitman 3, Cyberpunk 2077, F1 2021, Shadow of the Tomb Raider, Rainbow Six Siege, Dota 2, CS:GO. При этом тестировались процессоры в разрешении 1080p с двумя видеокартами: RTX 3080 и RTX 3060.

В Battlefield 2042 с низким пресетом разницы между показателями производительности процессоров почти не было. С видеокартой RTX 3080 средний FPS равнялся 94 к/с (R5) и 91 к/с (i3), с RTX 3060 - 91 к/с (R5) и 88 к/с (i3).

В то же время в Far Cry 6 на низких настройках лидировал уже Intel: он позволил получить в среднем 125 к/с с RTX 3080 (106 к/с - у Ryzen) и 109 к/с с RTX 3060 (102 к/с - с Ryzen). Похожая ситуация была и в Hitman 3 с низким пресетом, и в Cyberpunk 2077 тоже на низких настройках, и в Shadow of the Tomb Raider с низким пресетом, и в Dota 2 на самых низких настройках, и в CS:GO на низких настойках графики.

А вот в Call of Duty: Warzone на низких настройках графики с RTX 3080 лучше себя показал уже процессор AMD Ryzen 5: средняя частота кадров у него составила 219 к/с (у Intel - 208 к/с). Интересно, что с RTX 3060 лидером вновь был Intel: 146 к/с в среднем против 142 к/с у Ryzen. То же самое было и в Rainbow Six Siege, которая запускалась с низким пресетом.

Со всеми замерами вы можете ознакомиться ниже.