Старый Ryzen 7 3700X сравнили с современным 5800X: есть ли разница в играх?Протестировали процессоры в 9 проектах
Какой процессор сейчас лучше покупать для игр в 1080p: Ryzen 7 3700X или 5800X? На этот вопрос ответили эксперты YouTube-канала Hardware Tested.
Игра Forza Horizon 5 запускалась с высоким пресетом. В среднем в ней удалось получить 129 к/с (Ryzen 7 3700X) и 156 к/с (5800X). Максимальные показатели составили 161 к/с и 181 к/с соответственно, минимальные - 115 к/с и 137 к/с.
Red Dead Redemption 2 шла на настройках графики Epic. Средняя частота кадров в ней равнялась 108 к/с (с 3700X) и 110 к/с (с 5800X), максимальная - 124 и 127 к/с, минимальная - 96 и 101 к/с.
В Cyberpunk 2077 с пресетом High удалось в среднем достичь 125 к/с (Ryzen 7 3700X) и 141 к/с (5800X), максимально - 152 к/с и 170 к/с соответственно, минимально - 99 к/с и 118 к/с.
GTA 5 запускалась тоже на настройках графики High. Средний FPS в ней находился на уровне 165 к/с (с 3700X) и 182 к/с (с 5800X), максимальный - 188 к/с и 189 к/с, минимальный - 126 к/с и 75 к/с.
Rust шла с настройками графики 1/100. Средняя производительность в этой игре равнялась 99 к/с и 134 к/с (с R7 3700X и R7 5800X), максимальная - 115 к/с и 155 к/с, минимальная - 84 к/с и 17 к/с.
Valheim запускалась на настройках графики High. В среднем в ней частота кадров составляла 155 к/с (R7 3700X) и 166 к/с (R7 5800X). Максимальные показатели производительности при этом находились на уровне 180 к/с и 221 к/с, минимальные - 128 к/с и 132 к/с.
В Apex Legends с высоким пресетом средний FPS составлял 235 к/с (с R7 3700X) и 259 к/с (с R7 5800X), максимальный - 300 к/с и 301 к/с, минимальный - 185 к/с и 211 к/с.
Battlefield 5 шла с пресетом High. В среднем производительность здесь равнялась 116 к/с и 125 к/с (с R7 3700X и R7 5800X), максимальная - 143 к/с и 154 к/с, минимальная - 101 к/с и 106 к/с.
CS:GO запускалась на высоких настройках графики. Средняя частота кадров в этой игре находилась в районе 458 к/с (R7 3700X) и 592 к/с (R7 5800X), максимальная - 727 к/с и 858 к/с, минимальная - 174 и 182 к/с.
Вывод
По средней производительность во всех проектах лидировала сборка с процессором R7 5800X. Но разница между ним и R7 3700X во всех играх в среднем составляла только 17% (177 к/с и 207 к/с).
Тестовый стенд с R7 3700X:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта Gigabyte Aorus RTX 3070 8GB (Driver: 528.24);
- оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS B450-F;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).
Тестовый стенд с R7 5800X:
- процессор Ryzen 7 5800X;
- видеокарта Gigabyte Aorus RTX 3070 8GB (Driver: 528.24);
- оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS B450-F;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).