Старый Ryzen 7 3700X сравнили с современным 5800X: есть ли разница в играх?

Игра Forza Horizon 5 запускалась с высоким пресетом. В среднем в ней удалось получить 129 к/с (Ryzen 7 3700X) и 156 к/с (5800X). Максимальные показатели составили 161 к/с и 181 к/с соответственно, минимальные - 115 к/с и 137 к/с.

Red Dead Redemption 2 шла на настройках графики Epic. Средняя частота кадров в ней равнялась 108 к/с (с 3700X) и 110 к/с (с 5800X), максимальная - 124 и 127 к/с, минимальная - 96 и 101 к/с.

В Cyberpunk 2077 с пресетом High удалось в среднем достичь 125 к/с (Ryzen 7 3700X) и 141 к/с (5800X), максимально - 152 к/с и 170 к/с соответственно, минимально - 99 к/с и 118 к/с.

GTA 5 запускалась тоже на настройках графики High. Средний FPS в ней находился на уровне 165 к/с (с 3700X) и 182 к/с (с 5800X), максимальный - 188 к/с и 189 к/с, минимальный - 126 к/с и 75 к/с.