Старый топ GTX 1080 против современной 1660S и совсем дешёвой RX 580

Red Dead Redemption 2 шла с ультра-настройками графики. В среднем в ней частота кадров составляла 38 к/с (RX 580), 52 к/с (GTX 1660 S) и 56 к/с (GTX 1080). Максимальный FPS составил при этом 43 к/с, 58 к/с и 63 к/с соответственно, минимальный — 35, 47 и 49 к/с соответственно.

Rainbow Six Siege тестировалась с пресетом High. Средний FPS в этой игре находился на уровне 191 к/с (с RX 580), 279 к/с (с GTX 1660 S), 307 к/с (с GTX 1080), максимальный — 248, 333 и 378 к/с соответственно, минимальный — 146 к/с, 227 к/с и 247 к/с.

В игре Valheim с настройками High средняя производительность равнялась 49 к/с (с RX 580), 85 к/с (с GTX 1660 S) и 105 к/с (с GTX 1080). Максимальный FPS при этом равнялся 55 к/с, 110 к/с и 125 к/с соответственно, а минимальный — 30, 76 и 58 к/с.

Игра Warzone 2.0 шла на настройках графики Ultra. Производительность в среднем в ней равнялась 58 к/с (RX 580), 70 к/с (GTX 1660 S), 74 к/с (GTX 1080), максимальная — 74, 88 и 87 к/с соответственно, минимальная — 53 к/с, 59 к/с и 53 к/с соответственно.

Witcher 3 шла с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла 52 к/с (RX 580), 70 к/с (с GTX 1660 S) и 147 к/с (GTX 1080). Максимальная производительность при этом находилась на уровне 62 к/с, 83 к/с и 178 к/с соответственно, минимальная — 44, 57 и 119 к/с соответственно.