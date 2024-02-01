Старый топ GTX 1080 против современной 1660S и совсем дешёвой RX 580

Старый топ GTX 1080 против современной 1660S и совсем дешёвой RX 580Какую видеокарту лучше брать для игр?
Red Dead Redemption 2 шла с ультра-настройками графики. В среднем в ней частота кадров составляла 38 к/с (RX 580), 52 к/с (GTX 1660 S) и 56 к/с (GTX 1080). Максимальный FPS составил при этом 43 к/с, 58 к/с и 63 к/с соответственно, минимальный — 35, 47 и 49 к/с соответственно.
Rainbow Six Siege тестировалась с пресетом High. Средний FPS в этой игре находился на уровне 191 к/с (с RX 580), 279 к/с (с GTX 1660 S), 307 к/с (с GTX 1080), максимальный — 248, 333 и 378 к/с соответственно, минимальный — 146 к/с, 227 к/с и 247 к/с.
В игре Valheim с настройками High средняя производительность равнялась 49 к/с (с RX 580), 85 к/с (с GTX 1660 S) и 105 к/с (с GTX 1080). Максимальный FPS при этом равнялся 55 к/с, 110 к/с и 125 к/с соответственно, а минимальный — 30, 76 и 58 к/с.
Игра Warzone 2.0 шла на настройках графики Ultra. Производительность в среднем в ней равнялась 58 к/с (RX 580), 70 к/с (GTX 1660 S), 74 к/с (GTX 1080), максимальная — 74, 88 и 87 к/с соответственно, минимальная — 53 к/с, 59 к/с и 53 к/с соответственно.
Witcher 3 шла с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла 52 к/с (RX 580), 70 к/с (с GTX 1660 S) и 147 к/с (GTX 1080). Максимальная производительность при этом находилась на уровне 62 к/с, 83 к/с и 178 к/с соответственно, минимальная — 44, 57 и 119 к/с соответственно.
Apex Legends шла с высоким пресетом. Средний FPS в этой игре составил 99 к/с (с RX 580), 105 к/с (с GTX 1660 S) и 123 к/с (с GTX 1080), максимальный — 132 к/с, 130 к/с и 145 к/с соответственно, минимальный — 80 к/с, 88 к/с и 111 к/с соответственно.
В игре CS:GO с пресетом High средняя производительность равнялась 277 к/с (RX 580), 344 к/с (GTX 1660 S) и 416 к/с (GTX 1080), максимальный FPS — 405 к/с, 446 к/с и 559 к/с соответственно, минимальный FPS — 25 к/с, 65 к/с и 90 к/с соответственно.
Игра Cyberpunk 2077 запускалась с высокой графикой. Средняя частота кадров при этом составляла 49 к/с (с RX 580), 72 к/с (с GTX 1660 S) и 76 к/с (с GTX 1080), максимальная — 60 к/с, 98 к/с и 98 к/с соответственно, а минимальная — 41 к/с, 65 к/с и 61 к/с соответственно.
Fortnite Chapter 4 запускалась с пресетом Custom. Средний FPS в этой игре равнялся 37 к/с с RX 580, 52 к/с с GTX 1660 S и 238 к/с с GTX 1080. Максимальная производительность находилась при этом на уровне 43 к/с, 66 к/с и 293 к/с соответственно, минимальная — 30 к/с, 42 к/с и 174 к/с соответственно.
Вывод
Лучшие результаты во всех случаях по среднему FPS показывала GTX 1080. Причём иногда была значительнее быстрее конкурентов (к примеру, в Fortnite). В целом же разница между GTX 1080 и GTX 1660 S составила 37% (171 к/с и 125 к/с соответственно), между GTX 1080 и RX 580 — 82% (171 к/с и 94 к/с соответственно).
Тестовый стенд с RX 580 8 ГБ: — процессор Ryzen 7 3700X; — видеокарта XFX RX 580 8GB (driver version: 23.5.2); — оперативная память Team Group XTreem 16GB (2×8) 3200MHz CL16 DDR4; — материнская плата ASUS X570-E; — система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim; — блок питания Seasonic GX-650W Gold; — операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19 044).
Тестовый стенд с GTX 1660 Super: — процессор Ryzen 7 3700X; — видеокарта MSI GTX 1660 Super (Driver: 531.18); — оперативная память Team Group XTreem 16GB (2×8) 3200MHz CL16 DDR4; — материнская плата ASUS X570-E; — система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim; — блок питания Seasonic GX-650W Gold; — операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19 044).
Тестовый стенд с GTX 1080: — процессор Ryzen 7 3700X; — видеокарта MSI GTX 1080; — оперативная память Team Group XTreem 16GB (2×8) 3200MHz CL16 DDR4; — материнская плата ASUS X570-E; — система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim; — блок питания Seasonic GX-650W Gold; — операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19 044).