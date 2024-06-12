Старый топ против нового середняка: GTX 1080 Ti сравнили с RTX 3060 в играх

Alan Wake 2 запускалась с пресетом High, DLAA/FSR2. В среднем с GTX 1080 Ti в этой игре удалось получить 39 к/с, с RTX 3060 — 49 к/с.

Apex Legends тестировалась с максимальной графикой. Средняя частота кадров составляла в игре 200 к/с (с GTX 1080 Ti) и 174 к/с (с RTX 3060).

В игре Cyberpunk 2077 на высоких настройках графики средняя производительность составляла 73 к/с (GTX 1080 Ti) и 81 к/с (RTX 3060).

Call of Duty Modern Warfare II запускалась с ультра-пресетом и SMAA. Средний FPS в этой игре находился на уровне 83 к/с и 84 к/с (с GTX 1080 Ti и RTX 3060 соответственно).

Counter Strike 2 с пресетом Very High шла со средней частотой кадров 292 к/с (GTX 1080 Ti) и 235 к/с (RTX 3060).

PUBG Battleground тестировалась с ультра-графикой, DX11-E. Средний FPS в этой игре составлял с 1080 Ti — 144 к/с, с RTX 3060 — 115 к/с.