Старый топ против нового середняка: GTX 1080 Ti сравнили с RTX 3060 в играх

Старый топ против нового середняка: GTX 1080 Ti сравнили с RTX 3060 в играхКакая видеокарта лучше?
Alan Wake 2 запускалась с пресетом High, DLAA/FSR2. В среднем с GTX 1080 Ti в этой игре удалось получить 39 к/с, с RTX 3060 — 49 к/с.
Apex Legends тестировалась с максимальной графикой. Средняя частота кадров составляла в игре 200 к/с (с GTX 1080 Ti) и 174 к/с (с RTX 3060).
В игре Cyberpunk 2077 на высоких настройках графики средняя производительность составляла 73 к/с (GTX 1080 Ti) и 81 к/с (RTX 3060).
Call of Duty Modern Warfare II запускалась с ультра-пресетом и SMAA. Средний FPS в этой игре находился на уровне 83 к/с и 84 к/с (с GTX 1080 Ti и RTX 3060 соответственно).
Counter Strike 2 с пресетом Very High шла со средней частотой кадров 292 к/с (GTX 1080 Ti) и 235 к/с (RTX 3060).
PUBG Battleground тестировалась с ультра-графикой, DX11-E. Средний FPS в этой игре составлял с 1080 Ti — 144 к/с, с RTX 3060 — 115 к/с.
Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже на видео.
Вывод
В среднем в 15 играх вы можете получить с Native Resolution с GTX 1080 Ti на 5% больше, чем с RTX 3060 (101 к/с и 96 к/с соответственно).
Характеристики игровых сборок:
- процессор AMD Ryzen 5 7600 (5.4GHz @ 1.2V);
- материнская плата MSI PRO X670-P WIFI;
- оперативная память 16GB (2×16GB) DDR5 6200MHz C32−38−38−76 @1.4V;
- система охлаждения MSI MEG Coreliquid S360 CPU Liquid Cooler;
- блок питания CORSAIR RM1000X — 1000 Watt PSU;
- видеокарта ASUS GTX 1080 Ti STRIX/ZOTAC RTX 3060 12GB Twin Edge;
- операционная система Windows 11 Pro (x64) Build 23H2;
- SSD WD BLUE SN570 2TB.