Компьютеры
Опубликовано 12 июня 2024, 07:30
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Старый топ против нового середняка: GTX 1080 Ti сравнили с RTX 3060 в играх

Какая видеокарта лучше?
На YouTube-канале NJ Tech проверили в Full HD с Native Resolution производительность GTX 1080 Ti и RTX 3060.
Старый топ против нового середняка: GTX 1080 Ti сравнили с RTX 3060 в играх
© NJ Tech

Alan Wake 2 запускалась с пресетом High, DLAA/FSR2. В среднем с GTX 1080 Ti в этой игре удалось получить 39 к/с, с RTX 3060 — 49 к/с.

Apex Legends тестировалась с максимальной графикой. Средняя частота кадров составляла в игре 200 к/с (с GTX 1080 Ti) и 174 к/с (с RTX 3060).

В игре Cyberpunk 2077 на высоких настройках графики средняя производительность составляла 73 к/с (GTX 1080 Ti) и 81 к/с (RTX 3060).

Call of Duty Modern Warfare II запускалась с ультра-пресетом и SMAA. Средний FPS в этой игре находился на уровне 83 к/с и 84 к/с (с GTX 1080 Ti и RTX 3060 соответственно).

Counter Strike 2 с пресетом Very High шла со средней частотой кадров 292 к/с (GTX 1080 Ti) и 235 к/с (RTX 3060).

PUBG Battleground тестировалась с ультра-графикой, DX11-E. Средний FPS в этой игре составлял с 1080 Ti — 144 к/с, с RTX 3060 — 115 к/с.

Старый топ против нового середняка: GTX 1080 Ti сравнили с RTX 3060 в играх
© NJ Tech

Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже на видео.

Вывод

В среднем в 15 играх вы можете получить с Native Resolution с GTX 1080 Ti на 5% больше, чем с RTX 3060 (101 к/с и 96 к/с соответственно).

Характеристики игровых сборок:

  • процессор AMD Ryzen 5 7600 (5.4GHz @ 1.2V);
  • материнская плата MSI PRO X670-P WIFI;
  • оперативная память 16GB (2×16GB) DDR5 6200MHz C32−38−38−76 @1.4V;
  • система охлаждения MSI MEG Coreliquid S360 CPU Liquid Cooler;
  • блок питания CORSAIR RM1000X — 1000 Watt PSU;
  • видеокарта ASUS GTX 1080 Ti STRIX/ZOTAC RTX 3060 12GB Twin Edge;
  • операционная система Windows 11 Pro (x64) Build 23H2;
  • SSD WD BLUE SN570 2TB.