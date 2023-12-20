Старый топ против нового среднего класса: GTX 1080 Ti и RX 6600 XT в играх

Alan Wake 2 шла с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 40 к/с с RX 6600 XT и 18 к/с с GTX 1080 Ti.

Starfield запускалась на настройках графики Custom. Средний FPS в этой игре составил 44 к/с (6600 XT) и 36 к/с (1080 Ti).

Игра Cyberpunk 2077 тестировалась с ультра-пресетом. Средняя производительность в ней находилась на уровне 53 к/с (RX 6600 XT) и 52 к/с (GTX 1080 Ti).

В игре Counter Strike 2 с графикой Very High удалось в среднем получить 226 к/с (6600 XT) и 303 к/с (1080 Ti).

Remnant 2 шла с пресетом Ultra. Средняя частота кадров в этой игре находилась в районе 65 к/с (с RX 6600 XT) и 63 к/с (GTX 1080 Ti).