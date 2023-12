Старый топ против нового среднего класса: GTX 1080 Ti и RX 6600 XT в играх

Baldur's Gate 3 запускалась с ультра-пресетом и TAA. Средняя производительность в ней равнялась 89 к/с (с RX 6600 XT) и 96 к/с (с GTX 1080 Ti).

Call of Duty: Modern Warfare II тестировалась с пресетом Ultra и с SMAA T2X Normal. Средний FPS в ней составил 106 к/с и 82 к/с (с RX 6600 XT и GTX 1080 Ti соответственно).

Apex Legends шла с графикой High. Средняя частота кадров в этой игре составляла 192 к/с (RX 6600 XT) и 193 к/с (GTX 1080 Ti).

В игре Hogwart's Legacy с пресетом Ultra и TAA High средний FPS равнялся 61 к/с (RX 6600 XT) и 56 к/с (GTX 1080 Ti).

The Last of Us: Part 1 шла с ультра-пресетом, Default Upscale. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 66 к/с с RX 6600 XT и 60 к/с с GTX 1080 Ti.

Вывод

Во всех играх в целом разница между RX 6600 XT и GTX 1080 Ti составила 10% в пользу первой (66 к/с и 60 к/с соответственно).

Характеристики игровых сборок: — процессор AMD Ryzen 5 5600X; — материнская плата GIGABYTE X570 AORUS ELITE; — оперативная память 32GB (4x8GB) DDR4 3733MHz C16−16−16−32−48; — система охлаждения NZXT X62 Kraken AIO; — блок питания CORSAIR TX650M — 650 Watt 80+ Gold PSU; — видеокарта SAPPHIRE RX 6600 XT PULSE/ASUS GTX 1080 Ti STRIX; — операционная система Windows 11 Pro (x64) Build 22H2; — игровой SSD WD BLUE SN570 2TB.