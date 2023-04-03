Старый топ против новых середняков: GTX 1080 Ti сравнили с RTX 3060 и RX 6600 XT

В Hogwarts Legacy средняя частота кадров с DX12, пресетом ультра и TAA High составляла в 1080p 62 к/с (RX 6600 XT), 55 к/с (GTX 1080 Ti), 54 к/с (RTX 3060), в 1440p - 43 к/с, 41 к/с, 37 к/с, в 1440p с DLSS/FSR2 Quality - 62 к/с, 54 к/с, 56 к/с.

Игра Call of Duty: Warzone 2.0 запускалась с DX12, Balanced Preset, SMAA T2X, AA Ultra. Средний FPS в ней в 1080p равнялся 153 к/с (с RX 6600 XT), 117 к/с (GTX 1080 Ti), 111 к/с (RTX 3060), в 1440p - 106 к/с, 82 к/с, 79 к/с соответственно, в 1440p с DLSS/FSR2 Quality - 138 к/с, 111 к/с, 103 к/с.

Assassin's Creed: Valhalla шла с DX12, очень высоким пресетом, 100% Scale. В разрешении 1080p в этой игре удалось получить 106 к/с, 108 к/с, 92 к/с (RX 6600 XT, GTX 1080 Ti, RTX 3060 соответственно), в 1440p - 78, 82, 70 к/с, в 1440p с FSR Ultra Quality - 103, 102, 88 к/с.

God of War запускалась с DX11, пресетом Ultra. Средняя частота кадров кадров в ней равнялась в 1080p - 64 к/с (с RX 6600 XT), 68 к/с (с GTX 1080 Ti), 66 к/с (с RTX 3060), в 1440p - 51 к/с, 52 к/с, 49 к/с, в 1440p с DLSS/FSR2 - 58, 62, 62 к/с.

В Forza Horizon 5 с DX12, ультра-пресетом, TAA/FXAA Off, MSAA x2 средняя производительность в 1080p находилась на уровне 109 к/с, 96 к/с, 86 к/с (с RX 6600 XT, GTX 1080 Ti, RTX 3060 соответственно), в 1440p - 89 к/с, 82 к/с, 70 к/с.